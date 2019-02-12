Fenerbahçe Avrupa'da Zenit karşısında güldü

Fenerbahçe'nin Rusya ekibi Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK YARI

18. dakikada Slimani'nin indirdiği topla ceza yayı sol çaprazına kadar gelen Moses'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direk dibinden kornere çıktı.

20. dakikada Valbuena ile verkaçlar sonucunda altıpasın sağında topla buluşan Isla'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak Rakitskiy'e çarparak kornere gitti.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena ile sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Sadık'tan seken top altıpasta Slimani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Isla'nın pasıyla yay üzerinde topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lunev meşin yuvarlağı son anda çeldi.

27. dakikada Moses ile verkaç yapan Eljif Elmas'ın yay üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere tokatladı.

43. dakikada gelişen Zenit atağında, altıpasın sağında topu kontrol eden Driussi, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Harun topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sıfırdan ortasına altıpasın sağında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Valbuena'nın pasıyla sağda topla buluşan Isla, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası dışında bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine yerden vuruşunda, top kalecide kaldı.

60. dakikada Isla ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Valbuena'nın sol ayağıyla plase vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

63. dakikada Mak'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani'den seken top arkada Rakitskiy'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.