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00:10 14 Şubat 2019
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    Gökdeniz Karadeniz

    Gökdeniz Karadeniz, antrenörlük kariyerine Rusya’da başlamak istiyor

    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
    Spor
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    Rus Primer Ligi’nin (RPL) en ünlü futbolcularından biri olan Gökdeniz Karadeniz, antrenörlük kariyerine Rusya’daki kulüplerden birinde başlamak istiyor.

    Gökdeniz Karadeniz
    © Sputnik /
    Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması Tataristan Ulusal Müzesi'nde
    Rusya’da 10 yıl boyunca top koşturan Gökdeniz Karadeniz, RPL kulüplerinden birinin antrenörlüğünü üslenebilir. Rubin Kazan’ın eski futbolcusu Karadeniz, bir süre önce A kategorisi antrenörlük lisansı aldı. İzvestiya gazetesinin bildirdiğine göre, Türkiye’den de bir çok kulübün ilgilendiği Karadeniz için ilk tercih Rusya.

    Gökdeniz Karadeniz, Türk milli takımında 2003’te konfederasyon kupası, 2008’de de Avrupa üçüncülüğü kupasını kaldırdı. Gökdeniz Karadeniz’in eski takımı Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’ndaki girişlerden birine onun adını verdi. Gökdeniz, Rus futbolunda da önemli bir iz bırakmayı başardı. On yıl boyunca Rubin Kazan’da oynayan Gökdeniz, kulüb tarihinin en iyi golcüsü oldu. Antrenörlük eğitimini Rusya’da alan Gökdeniz, bu alandaki kariyerine de burada başlamak istiyor.

    İzvestiya gazetesine konuşan konuya vakıf bir kaynak, “Gökdeniz Rusya’yı seviyor. Bu ülkede çok şey başardı ve burada çalışmaya devam etmek istiyor. Hem Rusya hem de Türkiye’de Gökdeniz’le ilgilenen kulüpler var ancak, o Rusya’da çalışmayı tercih ediyor” dedi.

    'RUS FUTBOLUNA YILLARINI VERDİ'

    Gökdeniz Karadeniz
    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
    Gökdeniz Karadeniz’den Rus-Türk barışı yorumu
    39 yaşındaki futbolcunun menajeri Anzor Gargayev, İzvestiya’ya Gökdeniz’in antrenörlük kariyerine Rusya’da başlamak istediğini doğruladı: “Farklı kulüplerden teklifler alması normal bir şey. Rus futboluna uzun yıllarını verdi. Çok iyi bir üne sahip ve saygın bir kişi. Başkalarıyla paylaşmak istediği çok büyük bir deneyime sahip. Şu anda Rusya’da çalışmak istiyor. Gelen tekliflerle ilgili şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim.”

    Rubin Kazan’da Gökdenizin antrenörlüğünü yapan Rinat Bilyadetnikov da İzvestiya’ya yaptığı açıklamada, Türk oyuncunun eski takımında çalışabileceğini söyledi: “Karadeniz’in RPL kulüplerinden birinde antrenör olarak çalışmasını olağandışı bir şey gibi görmüyorum. Gökdeniz’in önemli bir ağırlığı var. Kazan Rubin kulübünde antrenörlük ekibine girmesi olasılığını da dışlamıyorum."

    Ancak, İzvestiya’ya konuşan başka bir kaynak, Gökdeniz’in başka bir takımda antrenör olarak çalışacağını söyledi.

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    Etiketler:
    Futbolcu, Antrenör, Rusya-Türkiye ilişkileri, Rus Primer Ligi RPL), Türk Milli Takımı, Rubin Futbol Takımı (Kazan), Rinat Bilyadetnikov, Anzor Gargayev, Gökdeniz Karadeniz, Türkiye, Rusya
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