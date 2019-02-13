Gökdeniz Karadeniz, antrenörlük kariyerine Rusya’da başlamak istiyor

Gökdeniz Karadeniz, Türk milli takımında 2003’te konfederasyon kupası, 2008’de de Avrupa üçüncülüğü kupasını kaldırdı. Gökdeniz Karadeniz’in eski takımı Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’ndaki girişlerden birine onun adını verdi. Gökdeniz, Rus futbolunda da önemli bir iz bırakmayı başardı. On yıl boyunca Rubin Kazan’da oynayan Gökdeniz, kulüb tarihinin en iyi golcüsü oldu. Antrenörlük eğitimini Rusya’da alan Gökdeniz, bu alandaki kariyerine de burada başlamak istiyor.
İzvestiya gazetesine konuşan konuya vakıf bir kaynak, “Gökdeniz Rusya’yı seviyor. Bu ülkede çok şey başardı ve burada çalışmaya devam etmek istiyor. Hem Rusya hem de Türkiye’de Gökdeniz’le ilgilenen kulüpler var ancak, o Rusya’da çalışmayı tercih ediyor” dedi.
'RUS FUTBOLUNA YILLARINI VERDİ'
Rubin Kazan’da Gökdenizin antrenörlüğünü yapan Rinat Bilyadetnikov da İzvestiya’ya yaptığı açıklamada, Türk oyuncunun eski takımında çalışabileceğini söyledi: “Karadeniz’in RPL kulüplerinden birinde antrenör olarak çalışmasını olağandışı bir şey gibi görmüyorum. Gökdeniz’in önemli bir ağırlığı var. Kazan Rubin kulübünde antrenörlük ekibine girmesi olasılığını da dışlamıyorum."
Ancak, İzvestiya’ya konuşan başka bir kaynak, Gökdeniz’in başka bir takımda antrenör olarak çalışacağını söyledi.
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