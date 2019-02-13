İstanbul Başkonsolosluğu Zenit taraftarına saldırıldığı iddiasını teyit etmedi

© AA / Metin Pala Fenerbahçe Avrupa'da Zenit karşısında güldü

Daha önce Rus basınında, Fenerbahçe taraftarlarının ellerinde bıçak ve sopalarla Zenit taraftarlarını taşıyan otobüse girmeye çalıştıkları, sürücünün kapıları kapatmasıyla bunu engellediği ancak ardından saldırganların camları kırarak iki taraftarı yaraladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Sadıkova, "12 Şubat'ta Fenerbahçe ile Zenit kulüpleri arasında oynanan maç günü, Rus basınında ve sosyal medyada dolaşan Zenit taraftarlarının otobüsüne yönelik saldırı haberiyle ilgili Başkonsolosluk gerekli araştırmayı yaptı. Sözkonusu bilgi doğrulanmadı" dedi.

Fenerbahçe'nin 12 Şubat'ta Rusya ekibi Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı, sarı-lacivertli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın rövanşı 21 Şubat'ta Petersburg'da oynanacak.