Ersun Yanal: Fenerbahçe bu durumdan çıkacak

Atiker Konyaspor ile sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu kötü durumdan çıkacağını söyleyen Yanal, hakemlerle ilgili olarak da bugüne kadar asla şikayetçi olmadığını ifade etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere biten Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Konyaspor'un savunma konusunda iyi olduğunu bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Ersun Yanal, "Bunun için de özellikle kenarlardan oyunu hızlı oynayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmayı düşündük. Savunmayı zorlayacak pozisyonlar oluşturmanın hesabındaydık ama olmadı. Kendi oyuncularımızı rakip ceza sahasında topla buluşturduk ama sonuç alamadık. En azından maçı kazanma arzumuz etkiliydi. Uzaktan şut atmamız ve oyunu kenarlardan delerek getirmemiz gerekiyordu. Bu konuda çabamızı eksik gördüm. Kazanabileceğimiz bir oyunda 1 puan almış olduk. Rakip her zaman iyi savunma yapan bir ekip ve bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi.
Kadro seçimiyle ilgili olarak sorulan soruyu da yanıtlayan Yanal, "Zenit maçından farklı olarak yalnızca Eljif değişti. Onu da perşembe günü kullanacağız" diye konuştu.
Bugün golün pasını veren Dirar'la ilgili olarak konuşan Ersun Yanal, "Dirar'ı da böyle uzun süre kullanmayı düşünüyoruz. Kart cezası ve performansla ilgili sıkıntımız olduğunda Dirar'ı oynatacaktık ve bugün de performansı kötü değildi. Bugün yapmak istediğimiz pozisyonlardan birisini Jailson golle sonuçlandırdı. 1 santrforumuz vardı sahada ve hareketsiz kaldı. Oyuna aldığımız oyunculardan Ayew gidişata etki edebilirdi. Konyaspor'un attığı golü görüyorsunuz, bu tarz tehlikeleri olabilen bir takım. Aykut Kocaman'ın oynattığı futbola çok yaktın bir takım" dedi.
Ligin kalan haftalarında gerekli performansı ortaya koyacaklarını sözlerine ekleyen Yanal, "Oynadığımız oyundan da yapacağımız performanstan da kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de adil, adaletli bir futbol oynanması için umutlarımı devam ettiriyorum. Bugünkü maç da dahil olmak üzere. Sadece futbolun konuşulduğu bir ortam, tek düşündüğümüz şey. Fenerbahçe'nin bu işten çıkışı için gerekli oyunu oynadık. Hak ederek kazandık maçları. Fenerbahçe'den kimsenin şüphesi olmasın, en ufak bir problemi olmayacaktır. Bunu ileriye taşıyacak bir kapasiteye sahiptir. Ben asla böyle bir şeyi kabullenmiyorum" açıklamalarını yaptı.
Karşılaşmanın hakemiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Ersun Yanal, "Biz hakemlerimizden şikayetçi değiliz ve asla da olmadık. Ben hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim. Ben asla şikayet etmedim. Onların her zaman iyi şeyler başaracağına eminim. Hakemlerimizin analizleri nasıl yapılıyor, performansları nasıl değerlendiriliyor, eğitimleri nasıl veriliyor, ben bunu sordum her zaman" dedi.
Beşiktaş derbisinin güzel geçeceğini söyleyen teknik adam, Slimani'nin performansının sorulması üzerine de, "Her şey forvette değil. Eldeki oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Çok şey yapmaya çalıştığında kötü şeyler de oluyor. Tekerleği bir kez çevirsen devamı gelecek ama 1 tane kötü durum göze çöp gibi batıyor. Bazen çok şey yapmak istediğinde bir şey yapılamıyor. Biz de çok şey tartışıyoruz. Fenerbahçe bu konuları çok rahat geçecektir. Sancılar tabii ki oluyor ama emin olun bunları geçeceğiz" dedi.
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