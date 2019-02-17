Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de dün Atiker Konyaspor'la oynadığı maçı Ülker Stadı'nda izleyen eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür eden Alex de Souza, "Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu… Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok… Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut… https://t.co/IyicYrkp2o— alex (@Alex10) 17 февраля 2019 г.
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