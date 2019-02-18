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23:43 18 Şubat 2019
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    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

    Başakşehir, deplasmanda galip

    © AA /
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

    Fenerbahçe, 10 kişilik Konyaspor ile berabere kaldı
    © Fotoğraf : İHA
    Fenerbahçe, 10 kişilik Konyaspor ile berabere kaldı
    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

    İLK YARI

    10. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

    18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un, kaleci Mert Günok'la karşı karşı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

    29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

    33. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı topukla Kudriashov'a çıkardı. Kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

    40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

    45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

    İKİNCİ YARI

    51. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

    77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Mert Günok yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

    79. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Robinho, son çizgiye inerek topu içeriye çıkardı. Visca'nın vuruşunda Chico çizgi üstünden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

    81. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden vuruşunda, Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

    Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

    DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, MAÇI RUSYA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE İZLEDİ

    Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi.

    Antalya'da kamp yapan Rus futbol takımlarının maçlarını izlemek üzere kentte bulunan Çerçesov'un, Medipol Başakşehir'de forma giyen Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi.

    Etiketler:
    TFF, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu, Arda Turan, İstanbul, Antalya, Türkiye
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