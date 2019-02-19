Arda Turan 'Atış Antalya'nın' dedi, hakem kararını değiştirmeyince topu auta gönderdi

Dün gerçekleşen Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan, bir pozisyon sonrasında taç atışını Başakşehir'e verdi ancak Arda Turan topun kendisinden çıktığını söyledi. Buna rağmen Kalkavan kararını değiştirmeyince Arda Turan topu doğrudan auta gönderdi.