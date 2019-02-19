Arda Turan 'Atış Antalya'nın' dedi, hakem kararını değiştirmeyince topu auta gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta yaşananlar, sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.
Başakşehir'in sol kanattan geliştirdiği atakta Arda Turan topla birlikte rakibinden sıyrılmak isterken Nazım Sangare izin vermedi. Taça çıkan topu Başakşehir'e veren hakem Mete Kalkavan'a itiraz eden Antalyasporlu Sangare, sarı kartla cezalandırıldı.
Ancak Arda Turan topun kendisinden çıktığını söyleyerek atışı Antalyaspor'un kullanması gerektiğini belirtti. Buna rağmen hakem Mete Kalkavan kararını değiştirmeyince Arda Turan taç atışı kullanıldıktan sonra topu doğrudan auta gönderdi.
⚽️📸 MAÇTAN KARELER | #antVibfk— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 18, 2019
➡️ https://t.co/opuRInXsZ6 pic.twitter.com/U4xLnXnryd
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)