Beşiktaş Başkanı Orman'dan TFF'ye derbi eleştirisi: Ne bize ne de Fenerbahçe'ye soruldu

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanlık seçimi öncesi son divan kurulu toplantısını cumartesi günü yapacağını ve bütün üyelerin katılım sağlamasını istedi.

Orman, "Seçimden önceki son divan kurulu toplantımızı cumartesi günü yapacağız. Bütün üyeleri oraya bekliyoruz. Önemli bir toplantı olacak" dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir soru üzerine Orman, "Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Ancak hangi gün oynanacağı kararlaştırılırken bize sorulmadı. Daha önce Fatih Terim bizimle konuşuldu' demişti. Ancak bu maç öncesi bizimle konuşulmadı. Biz ev sahibi takımız, bize sorulması lazımdı" ifadelerini kullandı.

'ALİ KOÇ İSTESE KABUL EDERDİM'

'Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesi çok yanlış diyen Fikret Orman, "Fenerbahçe'yi aradım sordum, onların da haberi yok. Fenerbahçe bizi arayıp ‘Pazartesi oynayalım mı?' deseydi buna sıcak bakardık" dedi ve şöyle devam etti:

Fikret Orman: "Fenerbahçe derbisinin günü bize sorulmalıydı. Daha önce Fatih Terim hocamız, "Bize soruluyor" demişti ve ben de bunu desteklemiştim. Şimdi ne bize, ne de Fenerbahçe'ye soruldu. Ne değişti?"

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI 'BAŞKAN ELİNİ MASAYA KOY' DİYOR'

​"Buradaki itiraz ettiğim ettiğim konu şu. Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Maç neredeyse saat 23.00'te bitti. Sorduğumuz zaman '48 saat yeterli, Avrupa'da böyle' dediler. Ne bize ne de Fenerbahçe'ye soruldu, ne değişti maçı pazartesiye koydunuz? Birisi bağırdığında federasyon bir aksiyon almaya başladığı zaman herkesi konuşmaya, kamuoyunu da konuşma mecburiyetine itiyorsunuz. Beşiktaş taraftarı, ‘Başkan elini masaya koy' diyor. Her bağırıldığında aksiyon almaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın taraftarı bir tek İstanbul'da değil. Bursa'dan, Kocaeli'den, Sakarya'dan, Ankara'dan, Antalya'dan her taraftan taraftar geliyor. Ali Koç beni arayıp 'Pazartesi oynamak istiyoruz' deseydi, ben bunu memnuniyetle centilmenlik gereği kabul ederdim. Federasyon her bağırtıdan sonra tavrını değiştirmemeli. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesi çok yanlış."

​'BEŞİKTAŞ'IN MUHALEFET ÇETESİNİN BENİ GÖNDERMEDİĞİ YER KALMADI'

Orman, kendisi için Beşiktaş'tan büyük bir makamın olmadığını dile getirerek, "Beşiktaş'ın muhalefet çetesinin beni göndermediği yer kalmadı. Ancak onlara, 'Beşiktaş'tan daha büyük bir makam yok benim için' diyorum. TFF başkanlığı gibi bir düşüncem yok. TFF seçimi haziranda, kim aday olur bilmiyorum ama ben aday değilim" açıklamasını yaptı.

'ŞENOL HOCA BİZİM KÖLEMİZ DEĞİL'



Teknik direktörleri Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ı tercih ederse buna saygı ve sevgiyle yaklaşacaklarını vurgulayan Orman, "Şenol Güneş'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Şenol ağabey ile o günün şartlarında tekrar konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz. Federasyondan kırgınlıkla ayrılmış ama hocalık yapmak isteyebilir. Bunu da normal karşılıyorum. Milli Takım'a gitmek isterse de O'nun tercihidir. Saygı ve sevgiyle bakıyorum" dedi.

Güneş'in sezon sonuna kadar oynanacak olan milli maçlarda A Milli Takım'ın başında olacağı iddiaları üzerine de konuşan Orman, "TFF'den bir talep gelmedi, zaten gelemez. Çünkü Federasyon'dan böyle bir talebin gelmesi için bizden önce Şenol Hoca'yla konuşmaları gerekiyor. Şenol Hoca bizim kölemiz değil, 'Şuraya gideceksin, buradan çıkıp Urfa'daki maça gideceksin' gibi bir organizasyonumuz olamaz. Benden önce Şenol Hoca'yla konuşulması gereken bir durum bu. Eğer hocamız böyle bir duruma sıcak bakıp, 'Kulübe sorayım' derse, o zaman biz devreye gireriz. Olmayan şey için yorum yapmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

'VAR BİR SİSTEM, YÖNETEN İSE İNSANLAR…'

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini yöneten insanların daha çok eğitim almaları gerektiğini söyleyen Orman, şunları söyledi:

— VAR çok doğru bir sistem. Birçok hatanın düzelmesini sağlıyor. Ancak VAR bir sistem, onu yönetenler ise insanlar. VAR'ı yönetenlerin daha çok eğitim alması gerektiğine inanıyorum.

— Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen, iyi niyetli olan bir hakem camiası diliyoruz, öyle de olduğunu düşünüyorum. Hakemlik zor bir iş.

— Türkiye'ye dışarıdan gelen futbolcular burada hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Ancak Avrupa'da yapmıyorlar.