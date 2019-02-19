Kayıt
13:41 19 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fikret Orman

    Beşiktaş Başkanı Orman'dan TFF'ye derbi eleştirisi: Ne bize ne de Fenerbahçe'ye soruldu

    © AA / Ahmet Bolat
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın pazartesi gününe alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'le sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyleyerek, "Milli Takım'a gitmek isterse O'nun tercihidir" dedi.

    Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanlık seçimi öncesi son divan kurulu toplantısını cumartesi günü yapacağını ve bütün üyelerin katılım sağlamasını istedi.

    Beşiktaş - Fenerbahçe
    © Fotoğraf : Twitter
    Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
    Orman, "Seçimden önceki son divan kurulu toplantımızı cumartesi günü yapacağız. Bütün üyeleri oraya bekliyoruz. Önemli bir toplantı olacak" dedi.

    Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir soru üzerine Orman, "Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Ancak hangi gün oynanacağı kararlaştırılırken bize sorulmadı. Daha önce Fatih Terim bizimle konuşuldu' demişti. Ancak bu maç öncesi bizimle konuşulmadı. Biz ev sahibi takımız, bize sorulması lazımdı" ifadelerini kullandı.

    'ALİ KOÇ İSTESE KABUL EDERDİM'

    'Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesi çok yanlış diyen Fikret Orman, "Fenerbahçe'yi aradım sordum, onların da haberi yok. Fenerbahçe bizi arayıp ‘Pazartesi oynayalım mı?' deseydi buna sıcak bakardık" dedi ve şöyle devam etti:

    'BEŞİKTAŞ TARAFTARI 'BAŞKAN ELİNİ MASAYA KOY' DİYOR'

    Fikret Orman
    © AA / Onur Çoban
    Fikret Orman: İstanbul'da maça gel, yüreğin varsa yüzüme söyle
    ​"Buradaki itiraz ettiğim ettiğim konu şu. Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Maç neredeyse saat 23.00'te bitti. Sorduğumuz zaman '48 saat yeterli, Avrupa'da böyle' dediler. Ne bize ne de Fenerbahçe'ye soruldu, ne değişti maçı pazartesiye koydunuz? Birisi bağırdığında federasyon bir aksiyon almaya başladığı zaman herkesi konuşmaya, kamuoyunu da konuşma mecburiyetine itiyorsunuz. Beşiktaş taraftarı, ‘Başkan elini masaya koy' diyor. Her bağırıldığında aksiyon almaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın taraftarı bir tek İstanbul'da değil. Bursa'dan, Kocaeli'den, Sakarya'dan, Ankara'dan, Antalya'dan her taraftan taraftar geliyor. Ali Koç beni arayıp 'Pazartesi oynamak istiyoruz' deseydi, ben bunu memnuniyetle centilmenlik gereği kabul ederdim. Federasyon her bağırtıdan sonra tavrını değiştirmemeli. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesi çok yanlış."

    'BEŞİKTAŞ'IN MUHALEFET ÇETESİNİN BENİ GÖNDERMEDİĞİ YER KALMADI'

    Orman, kendisi için Beşiktaş'tan büyük bir makamın olmadığını dile getirerek, "Beşiktaş'ın muhalefet çetesinin beni göndermediği yer kalmadı. Ancak onlara, 'Beşiktaş'tan daha büyük bir makam yok benim için' diyorum. TFF başkanlığı gibi bir düşüncem yok. TFF seçimi haziranda, kim aday olur bilmiyorum ama ben aday değilim" açıklamasını yaptı.

    'ŞENOL HOCA BİZİM KÖLEMİZ DEĞİL'

    Şenol Güneş
    © AA /
    Şenol Güneş: A Milli Takım teklif edilirse sezon sonu için değerlendiririm
    Teknik direktörleri Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ı tercih ederse buna saygı ve sevgiyle yaklaşacaklarını vurgulayan Orman, "Şenol Güneş'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Şenol ağabey ile o günün şartlarında tekrar konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz. Federasyondan kırgınlıkla ayrılmış ama hocalık yapmak isteyebilir. Bunu da normal karşılıyorum. Milli Takım'a gitmek isterse de O'nun tercihidir. Saygı ve sevgiyle bakıyorum" dedi.

    Güneş'in sezon sonuna kadar oynanacak olan milli maçlarda A Milli Takım'ın başında olacağı iddiaları üzerine de konuşan Orman, "TFF'den bir talep gelmedi, zaten gelemez. Çünkü Federasyon'dan böyle bir talebin gelmesi için bizden önce Şenol Hoca'yla konuşmaları gerekiyor. Şenol Hoca bizim kölemiz değil, 'Şuraya gideceksin, buradan çıkıp Urfa'daki maça gideceksin' gibi bir organizasyonumuz olamaz. Benden önce Şenol Hoca'yla konuşulması gereken bir durum bu. Eğer hocamız böyle bir duruma sıcak bakıp, 'Kulübe sorayım' derse, o zaman biz devreye gireriz. Olmayan şey için yorum yapmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

    'VAR BİR SİSTEM, YÖNETEN İSE İNSANLAR…'

    Fikret Orman
    © AA / Sinan Özmüş
    Fikret Orman: Hakem hataları televizyonda tartışılmasın
    Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini yöneten insanların daha çok eğitim almaları gerektiğini söyleyen Orman, şunları söyledi:

    — VAR çok doğru bir sistem. Birçok hatanın düzelmesini sağlıyor. Ancak VAR bir sistem, onu yönetenler ise insanlar. VAR'ı yönetenlerin daha çok eğitim alması gerektiğine inanıyorum.

    — Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen, iyi niyetli olan bir hakem camiası diliyoruz, öyle de olduğunu düşünüyorum. Hakemlik zor bir iş.

    — Türkiye'ye dışarıdan gelen futbolcular burada hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Ancak Avrupa'da yapmıyorlar.

    İlgili konular:

    Fikret Orman: Vagner Love FIFA'ya gidecekse uçaklar var
    Fikret Orman: Hakem hataları televizyonda tartışılmasın
    Fikret Orman: Sahada yüreğini koymayan oyuncular ile devre arasında yollarımızı ayıracağız
    Etiketler:
    VAR, Futbol, TFF, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Şenol Güneş, Fikret Orman, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli yarışması seçmeleri
    2019 Rusya Güzeli adayları Moskova'da boy gösterdi
    Karikatür
    Trump'tan Avrupa'ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız
    İnfografik
    Avrupa'da benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet