Elle oynamada yeni uygulama: Saat modeli

Elle oynama kuralında artık futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak.

Hürriyet'in aktardığı habere göre yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas alında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak. Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığındaysa bu el sayılmayacak.

Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak.

© bild Elle oynama için saat modeli

El sayılacak pozisyonlar: 1,2,3,9,10,11,12

El sayılmayacak pozisyonlar: 4,5,6,7,8