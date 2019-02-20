Fenerbahçelilerin ilgisi uçak bileti fiyatlarını 4 kat artırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Şubat'ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg´ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya'ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları'nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı.

© Fotoğraf : Twitter Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya'da takımı yalnız bırakmayacak.

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların birçoğunda yer kalmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Normal günlerde Türk Hava Yolları'nın tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi.