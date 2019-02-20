Ersun Yanal: Slimani yerine Ayew’i kullanacağım

© Fotoğraf : İHA Fenerbahçe, 10 kişilik Konyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Zenit ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk önce İstanbul'da oynanan müsabakayı değerlendirerek, "İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor. Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu" dedi. Rakipleri hakkında da konuşan, Yanal, "Zenit uzun süredir özel maç dahi yapmıyor. Bu bir avantaj ama diğer yandan güçlü oyuncuları var. İki takımın da gücü belli. Bizim İstanbul'da oynadığımız oyun bir referans. Burada da aynı oyunu tekrarlamamak için bir neden yok" diye konuştu.

'SLİMANİ'NİN YERİNE AYEW İLERİDE OYNAYACAK'

Fenerbahçe'nin Zenit karşısında çıkacağı kadro ile ilgili açıklamalarda da bulunan Yanal, "Elimizde bir kadro var ve bu kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değil ama biz daha çeşitliliği olan oyuncuları takıma katmayı seçtik. Şener uzun zamandır oynamasa da kariyeri ortada bir oyuncu. Bu maçları oynayabilecek oyuncularımız var. Ayew'i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Slimani'yi Zenit maçında kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var. Rakip bize önlem almak durumunda çünkü hızlı hücum edebilen bir takımız" ifadelerini kulandı.