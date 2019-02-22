Zenit'ten Türkçe 'Fenerbahçe' paylaşımı: Maçın özetini izlemeyi unutmayın beyler

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Fenerbahçe, evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Rus ekibi Zenit’e 3-1 mağlup olarak elendi.
© AA / Sefa Karacan
Zenit, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ardından resmi Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu.
Paylaşılan mesajda ‘Maçın özetini izlemeyi unutmayın beyler!’ yazısına yer verildi.
Maçın özetini izlemeyi unutmayın beyler!😉 #ZenitFenerbahce— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) February 21, 2019
📽️https://t.co/C2T6H5UWgv pic.twitter.com/A9UMhM7e6S
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