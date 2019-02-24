Şampiyonluk yarışı nefes nefese: Galatasaray Yunan golcüsüyle 90+4'te güldü

Kostas Mitroglou, Galatasaray forması ile ilk golünü Akhisarspor'a karşı 90+'da atarak takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.
VİDEO | Kostas Mitroglou, @GalatasaraySK forması ile ilk golünü #Akhisarspor’a karşı 90+’da atarak takımına 3 puanı kazandıran isim oldu! #OM @henni_mo pic.twitter.com/uFw5dPFwAe— Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 24 Şubat 2019
Akhisar'a karşı 40'a yakın orta deneyen Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Akhisarspor karşısında buldu.
Lider Medipol Başakşehir Bursaspor'u 3-0'la geçerken son golü 90+1'de Demba Ba attı.
Bu sonuçlarla 51 puan toplayan Başakşehir'i Galatasaray 6 puan geriden takip etmeye devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)