Chelsea'de son perde: Sarri, 'çık' dediği kaleci Kepa'nın isyan bayrağını çekmesi üzerine 'çıldırdı'

İngiltere Lig Kupası finaline Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan kriz damga vurdu.

Penaltılar öncesinde Sarri, ayağına kramp giren Kepa'yı oyundan almak istedi, fakat Sarri'yi dinlemeyen Kepa maça devam etti.

Hazard — Willian — Luiz + Kepa’dan oluşan ekip dağıtılmadan Chelsea’ye güneş doğmaz. Hem güzel takas paketi olur. — erbatur ergenekon (@erbature) 24 Şubat 2019

'Bir grup futbolcunun çete gibi yönettiği, istemediği teknik direktörü gönderdiği' iddialarıyla çalkalanan Chelsea'de zaten koltuğu sallanan Sarri'yi çılgına çeviren olaylar şöyle gelişti:

⚡ Chelsea kalecisi Kepa ile Maurizio Sarri arasında Manchester City'ye karşı oynanan Lig Kupası finalinde büyük gerginlik!



Penaltılar öncesinde Sarri, ayağına kramp giren Kepa'yı oyundan almak istedi fakat Sarri'yi dinlemeyen Kepa maça devam etti. pic.twitter.com/i5RtMVnOCO — Socrates (@SocratesDergi) 24 Şubat 2019

Normal süresi 0-0 sona eren maç uzatmalara giderken son dakikalarda Chelsea kalecisi Kepa ayağına giren kramp nedeniyle yere oturdu.

Başarılı kaleci bir süre sonra ayağa kalkıp oyuna devam etmeye çalıştı. Ama Chelsea Teknik Direktörü, kaleci değişikliği istedi.

Yedek kaleci Willy Caballero'yu hazırlayan Sarri, oyuncu değişikliği için talimat verdi.

A goalkeeper down with cramp…



Substitution ready…



The board goes up…



Goalkeeper refuses to leave the field…



Manager apoplectic.



How a bizarre situation unfolded in the closing stage of the #EFLCupFinal 👉 https://t.co/WHjSHHe84J pic.twitter.com/298f4Iav7a — BBC Sport (@BBCSport) 24 Şubat 2019

Değişiklik tabelası kalkmasına rağmen Kepa oyundan çıkmak istemedi.

Hear what happened in the final moments of the #eflcupfinal as Kepa Arrizabalaga refused to be subbed



'I haven't seen anything like this' — @juliette_grace as she describes the unbelievable scenes



📲📻 — https://t.co/X4R5uT0Ykb #bbcfootball pic.twitter.com/6da59rC7yh — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 24 Şubat 2019

Maçın hakemi Jonathan Moss yanına giderek Kepa ile konuştu, ancak 24 yaşındaki İspanyol kaleci oyundan çıkmamakta ısrar etti.

Chelsea menajeri Sarri, sakatlanan kaleci Kepa'yı çıkarmak istiyor ancak İspanyol kaleci çıkmıyor. Çok acayip olaylar. pic.twitter.com/bemcl70Zud — Çağdaş Sevinç (@cagdassevinc) 24 Şubat 2019

Kepa'nın bu tavrı nedeniyle saha kenarında çılgına dönen İtalyan hoca, sahayı terk etmek istedi ve tünel kapısına doğru ilerledi.

I don’t think I’ll ever see something like this again. #Kepa refusing to be subbed off by #Sarri pic.twitter.com/fTTDIvgTAb — Rocco (@ACMilanBuffalo) 24 Şubat 2019

Son anda kapıdan geri dönen Sarri, oyuncusuna öfkeli şekilde söylenmeye devam etti.

Sarri'nin çıldırdığı, maçın önüne geçen anlar: pic.twitter.com/peYW2yqCE5 — SKOR (@SozcuSkor) 24 Şubat 2019

Uzatma süresi de golsüz sona erince maç penaltılara gitti.

Chelsea kalecisi Leroy Sane'nin penaltısını kurtarsa da Chelsea'de David Luiz ve Jorginho penaltı vuruşlarından yararlanamayınca City şampiyonluğa ulaştı.

Kompany de benzine ateşi döküp arkasını dönüp gitmiş…. https://t.co/q6Ha0wJiz2 — Firat Topal (@FlyngDtchmn) 24 Şubat 2019

​Chelsea'nin bugüne dek bir kaleci için ödenen en pahalı bonservis bedeli olarak tarihe geçen 80 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek sezon başında Athletic Bilbao'dan transfer ettiği Kepa ile yaşadıklarıyla güne damga vuran Sarri'den, daha sonra geri adım açıklaması geldi:

"Sorunu yanlış anladım ve durumu ancak doktor yedek kulübesine geldiğinde idrak ettim. Büyük bir yanlış anlamaydı. Çünkü ben kaleciye kramp girdiğini ve penaltı atışlarını kaldıramayacağını sandım. Ama kramp yokmuş, penaltı atışlarında kalede yerini alabilirmiş."

Tünele niye gittiği sorulduğunda İtalyan hoca şunları söyledi:

"Sakin kalabilmek için geri döndüm. Kepa fiziksel sorun yüzünden değişiklik istediğimi anladı ve fiziksel sorunu olmadığını söyledi. Ve haklıydı. Ben bunu ancak doktor geri geldiğinde anladım. Kepa ile konuştum ve durumu netleştirdim, çünkü durumu daha yeni anlamıştım."

"It was a big misunderstanding…"



Here's what Maurizio Sarri has to say about Kepa Arrizabalaga's refusal to go off https://t.co/Te6Eme9SOF #CFC #CHEMCI #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/vMgBAMZfgZ — BBC Sport (@BBCSport) 24 Şubat 2019

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