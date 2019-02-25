'Fatih Terim kamptan aradı, 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedi'

Fatih Çekirge "Fatih Hoca’dan ayakkabıları yırtık şampiyonlara müjde" başlığıyla yayımlanan yazısında ön tarafları patlamış yırtık ayakkabılarla tırmanma yarışmalarına katılıp Türkiye dereceleri alan Diyarbakırlı çocukların üstünde Galatasaray forması bulunduğunu hatırlattı.
Çekirge'nin aktarımına göre Terim, şunları söyledi:
"Adaş şu anda kamptayım. Ama o çocukların fotoğrafları da gözümün önünde. Söyle ne yapalım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bir tek ölüme çare bulunmaz. Ben şimdi arkadaşlarımla konuştum. Sana da bazı telefonlar vereceğim. Onlar çözüm için hazırlar. O çocukları da alınlarından öpüyorum. İnşallah olimpiyatlarda görürüz. Hep arkalarında olacağız."
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