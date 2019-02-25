'Fatih Terim kamptan aradı, 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedi'

Fatih Çekirge "Fatih Hoca’dan ayakkabıları yırtık şampiyonlara müjde" başlığıyla yayımlanan yazısında ön tarafları patlamış yırtık ayakkabılarla tırmanma yarışmalarına katılıp Türkiye dereceleri alan Diyarbakırlı çocukların üstünde Galatasaray forması bulunduğunu hatırlattı.

O çocuklardan biri olan Nazar Ayata'nın "Yaklaşık 1 yıldır tırmanış sporu yapıyorum. Samsun'da yapılan küçükler kategorisinde, Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'inciliğim var. Ama ancak bu kadar oluyor. Ayakkabılarımız eskimiş, duvarımız dökük" ifadesine yeniden köşesinde yer veren Çekirge, konuya dair Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisini aradığını belirtti.

Çekirge'nin aktarımına göre Terim, şunları söyledi:

"Adaş şu anda kamptayım. Ama o çocukların fotoğrafları da gözümün önünde. Söyle ne yapalım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bir tek ölüme çare bulunmaz. Ben şimdi arkadaşlarımla konuştum. Sana da bazı telefonlar vereceğim. Onlar çözüm için hazırlar. O çocukları da alınlarından öpüyorum. İnşallah olimpiyatlarda görürüz. Hep arkalarında olacağız."