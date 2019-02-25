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16:38 25 Şubat 2019
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    Fikret Orman - Ali Koç

    Derbi öncesi Fikret Orman ile Ali Koç'tan ortak mesaj

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynananacak derbi öncesi bir araya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camia ve taraftarlarına dostluk mesajı verdi. Koç, "Talihsiz gidişatımız bu akşam döner inşallah" derken, Orman da "Bu maçlar gazozuna bile olsa önemli maçlar" ifadesini kullandı.

    Fenerbahçe Başkanı Koç ile Beşiktaş Başkanı Orman, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Vodafone Park'ta BJK ve FBTV ortak yayınında konuştu.

    Beşiktaş - Fenerbahçe
    © Fotoğraf : Twitter
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    İlk sözü alan Ali Koç, "Öncelikle başkana ve herkese teşekkür ederiz. Böyle bir fikir oluştu başkanla konuştuk. Başkasının fikriydi ama neden kendi televizyonlarımızda yapmıyoruz dedik. Bu durumda iyi ettik. Gelecek açısından önem teşkil eder. Diğer maçlarda da bu gibi yayınları yapabiliriz. Hep ebedi dostluk diyoruz. Bunu hareket ve söylemlerle desteklemek gerekiyor. Futbolda şiddet, nefret gibi söylemler toplumumuza fayda sağlamıyor. Sahaya çıktığımızda kora kor rekabet olacak. Sahaya çıkıp kazanacağız, buraya kazanmaya geldik. Sahada olan sahada kalır. Saha dışında olan her şeyde hepimizin olumlu örnek olması lazım. Son dönemde basınımızda olumsuzluklar öne çıkartılıyor. Ben bu açıdan beraberliğimiz ve birlikteliğimizi canlı yayında burada bu mesajları verebilmek çok önemli" diye konuştu.

    'TALİHSİZ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'

    Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç
    © AA / Serhat Çağdaş
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    'Lefter Sezonu' hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, şunları söyledi:

    "Lefter dediğiniz zaman akla güzel şeyler geliyor, sadece spor açısından değil. Aslında Türk toplumunun ne kadar birbirine saygılı, sevgili olduğunu gösteren bir insandır Lefter. Bence Lefter'in adının verilmesi geç kalınmıştır. Keşke onun adının verildiği sezonda farklı bir durumda olsaydık. Talihsiz bir sezon geçiriyoruz. Seçim zamanı öncesi ve sonrasında bir düşüncemiz vardı. Futbol toplumu ayrıştırmamalı. Futbol kardeşliği yansıtmalı. Bunu hep düşünüyorduk. Seçildikten sonra taraftara söylediğim bir şey var; kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Sırf bu açıdan yola çıkarsak birçok şeyin önüne geçeriz."

    'BENCE ÇAĞDIŞI UYGULAMALAR'

    Ali Koç
    © AA / Metin Pala
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    ​Koç, "Küfürsüz stat projemiz var ve ciddi şekilde mesafe aldık. Bugünlerde Türkiye'ye gelecek. Bizim ilk derbi maçımız kendi stadımızda Beşiktaş ile oldu. Biz orada bazı uygulamaları kaldırdık. Bence çağdışı olan bir uygulamalar. Maçtan sonra rakip takım taraftarları uzun bir süre tribünde kalıyorlar, yüksek sesle hoparlörle müzik yapılıyor, sular kesiliyor ve tuvaletler kapanıyordu. Biz bunları kaldırdık. Bunu da kimseye söylemedik. Bu Beşiktaş taraftarının deplasmandan sonra teşekkür etmesiyle gündeme geldi. O maçta yanılmıyorsam iki Beşiktaş yöneticisi de deplasman tribünündeydi. Bir müddet sonra Galatasaray da böyle açıklama yaptı. Bence daha medeni şartlarda taraftarlarımız maçları seyredecek. Diğer taraftan unutmayalım, bizim taraftarlar 17.00'de toplanıp buraya gelecekler ve maç 21.00'de. 23.00'te maç bitecek. 6-7 saat cefa çekiyorlar, her takım taraftarı için geçerli bu durum. Daha fazla sıkıntı yaşanmaması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

    'GERÇEK LİDERLER RİSK ALAN İNSANLARDIR'

    Sahada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Koç, "Ama saha dışında biz öyle bir medeni ortam sağlayabilmeliyiz. Bu problemleri çözmemiz lazım. Problemlerde kafa kafaya veremezsek çözülmeyecek şeyler. Bizler kulüp başkanları saha dışında hep beraber toplanıp saha dışında çözmemiz lazım. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak bu konuda elimizden gelen faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün şu programı yapmak bile tenkit ediliyor ama başaracağız. Gerçek liderler risk alan insanlardır" dedi.

    Ali Koç
    © AA /
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    Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Koç, sözlerine şöyle bitirdi:

    "En kötü günümüzde arkamızda duruyorlar. Bizim bu talihsiz gidişatımız dönecek inşallah bu akşam döner. Artık bu sezonda önümüzdeki sezonun planlanması için kullandık. Taraftarlar arkamızda olduğu müddetçe her zaman Fenerbahçe bir adım öndedir. Statta kalpler beraber olacak. Fenerbahçe'nin son 20 yıllık derbiye baktığımızda rakiplere karşı önde olduğunu düşünüyorum. Kaybetmek de var kazanmak da. Önemli olan Türkiye'ye örnek olacak derbi mücadelesi izlettirmek. İkinci yarı en çok hakem kararı ve hataları konuşuyoruz. İnşallah ondan yana uzak bir maç olur. Biz bu statta büyüdük. Türkiye'de o lüks yoktu, tek bir stat vardı. İyi-kötü, acılı günlerimizde oldu. Taksim'de yürüyüşlerimiz oldu. L tribünde çok rahat girip maç izlediğimiz, tokat yediğimiz günler de oldu. Şimdi bu stadın geldiği noktaya baktığınız zaman Türk futbolunun ne kadar ilerlediğini görebiliyoruz. Eskiden hem ev sahibi hem misafir olarak gelirdik. Spor yazarları kupası önemliydi, iki maç arka arkaya izlerdik. Ondan sonra lig başlardı. Futbol sezonunun başlaması için çok keyifli bir ortamdı. TSYD Kupası kalktı. Belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği bir kupa olabilir. Sezon öncesi bir hazırlık için gene bu statta olabilir. Bugün Türkiye ve Avrupa'ya baktığımız zaman en yeni statlara sahip ülke. Futbolda birçok alanda çok gerideyiz. Stat konusunda çok ilerideyiz. İki kulüp var ki kendi statlarını yapan kulüpler, onlar Beşiktaş ve Fenerbahçe bundan daha önce Aziz Yıldırım'ın yaptığı şeyler Türkiye'deki statlara ilham olmuş projeler."

    ORMAN: HAYATIMDA HİÇ RAHAT BİR DERBİ GÖREMEDİM

    Fikret Orman
    © AA / Ahmet Bolat
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    Sporda dostluk mesajları vermek adına bir araya geldiklerini belirten Beşiktaş Başkanı Orman, "Öncelikle Ali Başkan'a ve ekranda görünmeyen yönetim kurulu arkadaşlarımıza stadımıza hoş geldiniz diyorum. Nezaket gösterdiler. Bu bir spor müsabakası. Bu maçlar gazozuna bile olsa önemli maçlardır. Bizler takımı motive ederiz, onları maça hazırlarız. Maç zamanı geldiğimizde bir taraftar gibi seyretmekten başka bir şey yapamayız. Biz de Ali Başkan gibi kazanan taraf olmak istiyoruz. 21.00 itibariyle söz futbolcu ve teknik kadrolarda olacak. Ben hiç hayatımda rahat bir derbi göremedim. Zor bir maç olacak. Sonucunda futbolun konuşulduğu, pozisyonların olduğu, hakem hatalarının sahaya müdahil olmadığı bir maç olsun. İki takım ilk defa maç yapmıyor. Herkesin puana ihtiyacı var. Buna oyuncular karar verecek. Biz Ali dostumla beraber yan yana maçı izleyeceğiz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Biz taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    'UMARIM FENERBAHÇE'NİN DE BU MAÇTAN SONRA ÇIKIŞI BAŞLAR'

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    © AA /
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    Projenin nasıl çıktığı hakkında da bilgi veren Başkan Orman, "Bir arkadaşımın fikriydi. Ben de Ali Başkan'a ilettim. O da kendi kulüp televizyonlarımızın önünde yapalım dedi. Medeniyet açısında da, sporda dostluk açısından güzel bir program oldu. Toplumsal mesaj vermek, bunun bir spor organizasyonu olduğunun mesajını veriyoruz. Kötüyü değil, iyiyi öne çıkarmamız gerekiyor. Böyle olursa her şey pozitif olur" dedi.

    Beşiktaş taraftarına centilmenlik konusunda mesajlar veren Orman, "Ali Başkanın babası değerli bir kulüp üyemiz ve Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Babasının bizden daha önemli hizmetleri oldu Beşiktaş'a. Fenerbahçe bizim misafirimiz. Biz de ev sahibiyiz. Ev sahipliğinin gerekliliğini yapacağız. Bu statta 700'ün üzerinde kombinesi olan kadın taraftarımız var. Centilmenliğimizi göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Maç hayırlara vesile olsun, sakatlıklar olmasın. Akıllarda kalacak bir maç olsun. Umarım Fenerbahçe'nin de bu maçtan sonra çıkışı başlar" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Futbol, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fikret Orman, Ali Koç, Vodafone Park
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