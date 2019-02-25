Derbi öncesi Fikret Orman ile Ali Koç'tan ortak mesaj

Fenerbahçe Başkanı Koç ile Beşiktaş Başkanı Orman, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Vodafone Park'ta BJK ve FBTV ortak yayınında konuştu.
'TALİHSİZ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'
"Lefter dediğiniz zaman akla güzel şeyler geliyor, sadece spor açısından değil. Aslında Türk toplumunun ne kadar birbirine saygılı, sevgili olduğunu gösteren bir insandır Lefter. Bence Lefter'in adının verilmesi geç kalınmıştır. Keşke onun adının verildiği sezonda farklı bir durumda olsaydık. Talihsiz bir sezon geçiriyoruz. Seçim zamanı öncesi ve sonrasında bir düşüncemiz vardı. Futbol toplumu ayrıştırmamalı. Futbol kardeşliği yansıtmalı. Bunu hep düşünüyorduk. Seçildikten sonra taraftara söylediğim bir şey var; kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Sırf bu açıdan yola çıkarsak birçok şeyin önüne geçeriz."
Başkanımız Fikret Orman İle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan Vodafone Park’ta Dostluk Buluşmasıhttps://t.co/cbRKLqK2NK#Beşiktaş#EzeliRakipEbediDost#BJKvFB pic.twitter.com/pBEbVIeyIV— Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 февраля 2019 г.
'BENCE ÇAĞDIŞI UYGULAMALAR'
'GERÇEK LİDERLER RİSK ALAN İNSANLARDIR'
Sahada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Koç, "Ama saha dışında biz öyle bir medeni ortam sağlayabilmeliyiz. Bu problemleri çözmemiz lazım. Problemlerde kafa kafaya veremezsek çözülmeyecek şeyler. Bizler kulüp başkanları saha dışında hep beraber toplanıp saha dışında çözmemiz lazım. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak bu konuda elimizden gelen faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün şu programı yapmak bile tenkit ediliyor ama başaracağız. Gerçek liderler risk alan insanlardır" dedi.
"En kötü günümüzde arkamızda duruyorlar. Bizim bu talihsiz gidişatımız dönecek inşallah bu akşam döner. Artık bu sezonda önümüzdeki sezonun planlanması için kullandık. Taraftarlar arkamızda olduğu müddetçe her zaman Fenerbahçe bir adım öndedir. Statta kalpler beraber olacak. Fenerbahçe'nin son 20 yıllık derbiye baktığımızda rakiplere karşı önde olduğunu düşünüyorum. Kaybetmek de var kazanmak da. Önemli olan Türkiye'ye örnek olacak derbi mücadelesi izlettirmek. İkinci yarı en çok hakem kararı ve hataları konuşuyoruz. İnşallah ondan yana uzak bir maç olur. Biz bu statta büyüdük. Türkiye'de o lüks yoktu, tek bir stat vardı. İyi-kötü, acılı günlerimizde oldu. Taksim'de yürüyüşlerimiz oldu. L tribünde çok rahat girip maç izlediğimiz, tokat yediğimiz günler de oldu. Şimdi bu stadın geldiği noktaya baktığınız zaman Türk futbolunun ne kadar ilerlediğini görebiliyoruz. Eskiden hem ev sahibi hem misafir olarak gelirdik. Spor yazarları kupası önemliydi, iki maç arka arkaya izlerdik. Ondan sonra lig başlardı. Futbol sezonunun başlaması için çok keyifli bir ortamdı. TSYD Kupası kalktı. Belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği bir kupa olabilir. Sezon öncesi bir hazırlık için gene bu statta olabilir. Bugün Türkiye ve Avrupa'ya baktığımız zaman en yeni statlara sahip ülke. Futbolda birçok alanda çok gerideyiz. Stat konusunda çok ilerideyiz. İki kulüp var ki kendi statlarını yapan kulüpler, onlar Beşiktaş ve Fenerbahçe bundan daha önce Aziz Yıldırım'ın yaptığı şeyler Türkiye'deki statlara ilham olmuş projeler."
ORMAN: HAYATIMDA HİÇ RAHAT BİR DERBİ GÖREMEDİM
'UMARIM FENERBAHÇE'NİN DE BU MAÇTAN SONRA ÇIKIŞI BAŞLAR'
Beşiktaş taraftarına centilmenlik konusunda mesajlar veren Orman, "Ali Başkanın babası değerli bir kulüp üyemiz ve Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Babasının bizden daha önemli hizmetleri oldu Beşiktaş'a. Fenerbahçe bizim misafirimiz. Biz de ev sahibiyiz. Ev sahipliğinin gerekliliğini yapacağız. Bu statta 700'ün üzerinde kombinesi olan kadın taraftarımız var. Centilmenliğimizi göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Maç hayırlara vesile olsun, sakatlıklar olmasın. Akıllarda kalacak bir maç olsun. Umarım Fenerbahçe'nin de bu maçtan sonra çıkışı başlar" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)