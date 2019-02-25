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00:08 26 Şubat 2019
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    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 3-3 berabere tamamlandı.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı

    © AA /
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, 3-3 sona erdi.

    Fikret Orman
    © AA / Ahmet Bolat
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    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve siyah-beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı derbi mücadelesi 3-3 berabere sona erdi.

    İLK YARI

    Maçın ilk dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

    10. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kagawa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

    15. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

    45. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, Isimat-Mirin yatarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
    © AA / Sefa Karacan
    Fenerbahçe, Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
    45+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

    İKİNCİ YARI

    55. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan ortasında Zajc'ın ön direkteki vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

    61. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Valbuena'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında ön bölümde Sadık Çiftpınar topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

    67. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-3

    80. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Burak Yılmaz kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

    Aynı dakikada Isimat-Mirin'in orta alanda kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Zajc, sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

    87. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında Eljif Elmas ön direkte topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

    Fikret Orman, Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin, Muhayer Oktay
    © Fotoğraf : Twitter
    Beşiktaş Başkanı Orman: Burak Yılmaz'ın kaptan olmasını isterim
    Derbi 3-3 berabere tamamlandı.

    BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ, ÜÇ MAÇTA KALDI

    Derbi maçtan berabere ayrılan Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

    Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

    ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

    Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

    Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu. 

    Etiketler:
    VAR, TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, İstanbul, Türkiye
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