Trabzonspor'u eleyen Ümraniyespor, kupada ilk yarı finalist

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ayağında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a elenerek organizasyona veda etti.

Çeyrek finalde İstanbul temsilcisiyle eşleşen bordo-mavili ekip, ilk maçta Trabzon'da ağırladığı kırmızı-beyazlı takımla 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi, rövanş müsabakasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümraniyespor'a konuk oldu. Mücadelenin 35. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavili ekip, avantajını koruyamadı.

Maçın 55. dakikasında Leandrinho ve 66. dakikasında Emircan Altıntaş ile 2-1 öne geçen Ümraniyespor, 90+7. dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve rahatladı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.

ÜMRANİYESPOR, FENERBAHÇE'Yİ DE ELEMİŞTİ

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da kupa dışına itti.

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi.

Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda eleyerek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde Türk futbolunda "Dört büyük" olarak adlandırılan bir başka takım olan Trabzonspor'u saf dışı bıraktı.

Ümraniyespor, yarı finalde Akhisarspor-Kasımpaşa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.