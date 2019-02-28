A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol Güneş dönemi

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı. Güneş görevine 1 Haziran'da başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."
A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Şenol Güneş— TFF (@TFF_Org) 28 февраля 2019 г.
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Açıklamada, "Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile 11 Şubat'ta yollarını ayırmıştı.
Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye dünya üçüncülüğü kazandırmıştı.
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