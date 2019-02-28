Demirören TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yıldırım Demirören dönemi sona erdi.

İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Demirören, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Demirören, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum."

İDDAA İHALESİNİ KAZANMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

© AA / Okan Özer TFF Başkanı Demirören'in şirketi, İddaa ihalesinde öne geçti

İddaa ihalesini kazanan Demirören'in aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmesi etik gerekçelerle eleştiri konusu olmuştu.

Spor Toto İddaa ihalesinde Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyonla en iyi teklifi vermişti.

Şans Girişim, Demirören Grubu ile ABD Las Vegas merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteriyor.

Demirören, Şubat 2012'den beri TFF Başkanı olarak görev yapıyordu.