Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören açıklaması: Bizim için sürpriz oldu

© REUTERS / Osman Orsal/File Photo Demirören TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle ilgili, "Bizim için sürpriz oldu. Biz de toplantı esnasında duyduk. Yıldırım Bey'e yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın yönetim kurulu toplantısının ardından, Yıldırım Demirören'nin TFF Başkanlığı'nı bırakması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören'in istifa kararının kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Benim açımdan hiç beklemediğim bir sürpriz oldu. Aklıma bile gelmeyen, hiç tahmin etmediğim bir sürpriz. Biz de toplantı esnasında duyduk. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardır.

Bununla alakalı toplantıda hiçbir şey konuşmadık. Çünkü; konuyla ilgili bir şey bilmiyorduk. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreç Türk futbolu adına hayırlı olsun.

Yıldırım Bey'e de yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz. Hüsnü Güreli de yeni federasyon başkanı olmuş, ona da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.