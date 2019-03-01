Demirören'in istifası sonrası Felipe Melo: Tanrı'ya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’ndan istifası ile ilgili Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Tanrı’ya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti” dedi.