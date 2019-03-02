Tebrizli Traktör Sazi taraftarlarından 'Karabağ bizimdir' sloganı

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Paşinyan: Türkiye’nin Karabağ’a yönelik tavrı ikili ilişkiler için engel teşkil ediyor

İran'ın Tebriz kentinde oynanan bir futbol karşılaşmasında taraftarlar Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önceki gün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açılan pankarta tepki göstererek, "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar attı.

İran Birinci Futbol Ligi'nin 20'nci haftasında Traktör Sazi ile Sepahan İsfahan takımları arasında Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan maçta, taraftarlar Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi.

​Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Traktör Sazi taraftarlarının Azerbaycan bayrağı açarak "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar attığı görülüyor.

​İRANLI VEKİLDEN KARABAĞ TEPKİSİ

İran Meclisi Urumiye Milletvekili Hadi Bahadiri de Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepki gösterdi.

© REUTERS / John David Mercer / USA TODAY Sports Dağlık Karabağ’da BM'nin tanımadığı ülkeler arasında futbol şampiyonası düzenlenecek

Bahadiri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "İran'ın bu konudaki kesin siyaseti daha önce resmi olarak ilan edildi. Karabağ İslam ve Azerbaycan toprağıdır. Mecliste Sayın Dışişleri Bakanı'na da İran sınırları içinde ülkenin resmi siyasetine aykırı böyle bir olayın yaşanmasına neden izin verildiğini soracağız." ifadelerini kullandı.

Önceki gün İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Paşinyan, Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.

Paşinyan Tahran'daki Ararat Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıya katılarak burada bir konuşma yapmıştı. Paşinyan'ın konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankartın asılması İran'daki Türklerin tepkisine neden olmuştu.