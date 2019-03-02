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02:07 02 Mart 2019
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    Dağlık Karabağ

    Tebrizli Traktör Sazi taraftarlarından 'Karabağ bizimdir' sloganı

    © Sputnik / İlya Pitalev
    Spor
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    İran'ın Tebriz kentinde oynanan bir futbol karşılaşmasında taraftarlar attıkları sloganlarla Ermenistan Başbakanı'nın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepki gösterdi.

    Nikol Paşinyan
    © AP Photo / Tatyana Zenkovich
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    İran'ın Tebriz kentinde oynanan bir futbol karşılaşmasında taraftarlar Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önceki gün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açılan pankarta tepki göstererek, "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar attı.

    İran Birinci Futbol Ligi'nin 20'nci haftasında Traktör Sazi ile Sepahan İsfahan takımları arasında Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan maçta, taraftarlar Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi.

    ​Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Traktör Sazi taraftarlarının Azerbaycan bayrağı açarak "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar attığı görülüyor.

    İRANLI VEKİLDEN KARABAĞ TEPKİSİ

    İran Meclisi Urumiye Milletvekili Hadi Bahadiri de Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepki gösterdi.

    futbol
    © REUTERS / John David Mercer / USA TODAY Sports
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    Bahadiri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "İran'ın bu konudaki kesin siyaseti daha önce resmi olarak ilan edildi. Karabağ İslam ve Azerbaycan toprağıdır. Mecliste Sayın Dışişleri Bakanı'na da İran sınırları içinde ülkenin resmi siyasetine aykırı böyle bir olayın yaşanmasına neden izin verildiğini soracağız." ifadelerini kullandı.

    Önceki gün İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Paşinyan, Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.

    Paşinyan Tahran'daki Ararat Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıya katılarak burada bir konuşma yapmıştı. Paşinyan'ın konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankartın asılması İran'daki Türklerin tepkisine neden olmuştu.

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    Etiketler:
    Traktör Sazi, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Tebriz, İran
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