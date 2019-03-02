İran Birinci Futbol Ligi'nin 20'nci haftasında Traktör Sazi ile Sepahan İsfahan takımları arasında Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan maçta, taraftarlar Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi.
Tebrizli Traktör Sazi taraftarlarından 'Karabağ bizimdir' sloganı https://t.co/wcHBus7muw pic.twitter.com/QAfSB1x6tt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 1, 2019
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Traktör Sazi taraftarlarının Azerbaycan bayrağı açarak "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar attığı görülüyor.
Bugün 2019.03.01, #Təbriz'in #Qurdlar_Dərəsi'ndə #Tıraxtur — Sepahan oyununda #Azərbaycan bayrağı dalğalandı!#Qarabağ #Azerbaijan #Türk #Xocalı pic.twitter.com/sPa7JiDuvM— Yasir Savalan (@yasirsavalan) March 1, 2019
İRANLI VEKİLDEN KARABAĞ TEPKİSİ
İran Meclisi Urumiye Milletvekili Hadi Bahadiri de Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepki gösterdi.
Önceki gün İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Paşinyan, Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.
Paşinyan Tahran'daki Ararat Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıya katılarak burada bir konuşma yapmıştı. Paşinyan'ın konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankartın asılması İran'daki Türklerin tepkisine neden olmuştu.
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