Diyarbakır Stadyumu’nda görevli polisler kavgayı sonlandırırken, maçın hakemi Ferhat Kestanlığı Amed Sportif Faaliyetler’den Muhlis İstemi ile Sakaryaspor’dan Serkan Odabaşoğlu’na kırmızı kart gösterdi.
Gergin başlayan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.
Müsabaka sonrası stattan ayrılan bazı ev sahibi ekip taraftarlarının güvenliği sağlayan polis ekiplerine taş atılması üzerine, TOMA ile müdahale edildi.
Amedspor-Sakaryaspor maçında gerginlik: TOMA ile müdahale edildi https://t.co/3X2xRsZhoW pic.twitter.com/Lr7jSZPHQQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2019
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