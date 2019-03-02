Amedspor-Sakaryaspor maçında gerginlik: TOMA ile müdahale edildi

Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler (Amedspor)-Sakaryaspor maçında iki takımın futbolcularının kavga etmesi üzerine mücadelenin hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, iki takımdan 2 futbolcuya kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.