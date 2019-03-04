ABD futbol liginde -7 derecede oynanan maç tarihe geçti

Amerikan Futbol Ligi'nde (Major League Soccer-MLS) Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı Dick's Sporting Goods Park'ta konuk ettiği mücadele, —7 derecede oynanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
The Colorado Rapids and Portland Timbers played the coldest game in MLS history last night — 18°F 🥶🥶— FOX Soccer (@FOXSoccer) 3 Mart 2019
📸: @gwephoto pic.twitter.com/Y7dZYuETpu
Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin adeta kardan adama dönmüş görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Amerikalı taraftarlar, karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi. MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
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