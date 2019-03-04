Kazak boksör Şaripova: Putin’le maç yapmak, Playboy’a poz vermek istiyorum

Russia Roday'e (RT) konuşan Şaripova, maçlara hazırlandığını ve yine şampiyon olmayı planladığını söyledi.
Şaripova, Finlandiyalı boksör Eva Wahlstrom'la kasımda sakatlığı yüzünden yapamadıkları maçı da hâlihazırda tedavisi bitmişken yapmak istediğini belirtti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Осталось совсем немножко 👊🇰🇿 Всем спорта!💪 Спасибо большое за фото @fightphoto.ru 🙏@sergey_zavileysky @boxing_academy @clinic_luzhniki @cccpfit @kredo.dent @ultimatumboxing @expo2017astana @hotelsalut #moscow #sharipovafiruza #kazakhstan #foto#kazakhstan #цели##сссрюгозападная#бойцовскийклубссср#сссрфитнесс#10дней#цель #kazakhstan #26#августа#большойбой#
‘ÇIPLAK FOTOĞRAF İSTEMEM'
Hakkındaki bahislerle ilgili konuşan Şaripova "Hakkımda bahis açılmasından dolayı gerçekten onur duydum. Elbette (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir maç yapmak isterim. Tamamen kan içinde kalmayıp bir dostluk maçı olabilir" dedi.
Şaripova "Playboy çekimine gelince, çıplak bir çekimde yer almak istemem. Ancak fotoğraflar makul ve güzel olursa, benim için uygun. Aksi takdirde, hayır" ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
В бассейне, после отличной тренировке по плаванию! Хороших выходных друзья 🏊🏊🏊 @sergey_zavileysky @boxing_academy @clinic_luzhniki @kredo.dent @ultimatumboxing @hotelsalut #moscow #sharipovafiruza #kazakhstan #foto#kazakhstan #sharipovafiruza #москва #foto #видео #фотосессия #тренировки #akademya #moscow #казахстан #май #бокс #профессиональныйбокс #мысила#победа #вперед #ксвоей #цели #мечты #мечтысбываются#улыбатся #мир#прекрасен
‘KHABİB'LE ANTRENMAN YAPMAK İSTERİM'
Şaripova, boksör Floyd Mayweather'ı boks maçına davet eden Nurmagomedov'la da ilgili şu sözleri dile getirdi: "Khabib çok yetenekli, çok çalışkan bir sporcu, onunla antrenman yapmak isterim. Ona öğretebileceğim birkaç şey var, onun da bana öğretebileceği şeyler var. O bir karma dövüşçü, bense profesyonel boksörüm. Boks maçı yapmak istemesine gelince, birlikte bir açılış yapmamız ikimiz için de iyi olurdu. Mayweather, onunla kafeste dövüşecek olursa, hiç şansı olmaz. Khabib'in de ringde şansı olmaz diye düşünüyorum."
Bu gönderiyi Instagram'da gör
- Я поняла, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь господа…. Улыбайтесь 💋 @sergey_zavileysky @boxing_academy @sportalakz @clinic_luzhniki @cccpfit @kredo.dent @ultimatumboxing @hotelsalut #moscow #sharipovafiruza #kazakhstan #foto#kazakhstan #sharipovafiruza #москва #foto #видео #фотосессия #тренировки #akademya #moscow #казахстан #май #бокс #профессиональныйбокс #мысила#победа #вперед #ксвоей #цели##сссрюгозападная#бойцовскийклубссср#сссрфитнесс#kazakhstan #foto#kazakhstan
Şaripova, Ukraynalı pop yıldızı Anna Sedokova ile düşündüğü maçın da yakın zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)