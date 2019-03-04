Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.#Erzurumspor pic.twitter.com/Tfsdd3TSZB — Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@Erzurumspor) 4 марта 2019 г.

​Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.