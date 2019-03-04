Mustafa Denizli kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Bordo Mavili ekibin üstünlüğü ile geçildi.
Soyunma odasından dönerken Kasımpaşa'da tribünlerden Mustafa Denizli aleyhinde tezahurat yapıldı. Ev sahibi ekibin tecrübeli teknik direktörü rahatsızlığı nedeniyle 2. yarıda takımının başında çıkamadı. Denizli'nin hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Devre arasında tansiyonu düştüğü söylenen Mustafa Denizli'nin yokluğunda yardımcı antrenör Sarp Yiğit takımı yöneten isim olurken, Denizli'nin ikinci yarıya çıkmaması, istifa söylentilerini de beraberinde getirdi.
Mustafa Denizli, devre arasında stattan şahsi arabası ile ayrıldı.
Musabaka 2-1'lik skorla devam ediyor.
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