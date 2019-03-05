Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/Ypn0WVGZiI— Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@Erzurumspor) 4 Mart 2019
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