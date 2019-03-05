Yarışa 10 dakika erken başlayan erkekleri yakalayan kadın bisikletçilere zorunlu mola: Garip bir durum

HANSELMANN YARIŞI 74. SIRADA BİTİRDİ
Yarış yeniden başlatılırken, Hanselmann'a diğer bisikletçilerden önce start alma hakkı tanındı.
Geriden gelen yarışçılar Hanselmann'ı yakalayıp geçti ve İsviçreli bisikletçi yarışı 74. sırada tamamladı.
Cyclingnews internet sitesine konuşan Hanselmann ise "Üzücü bir durumdu. Kendimi çok iyi hissediyordum ve yarışı durdurdular. Diğer yarışçılar da beni yakalama fırsatını yeniden elde edince ek bir motivasyonla yarıştılar" dedi.
YARIŞIN GALİBİ: GARİP BİR DURUMDU
İsviçreli bisikletçi, "Erkekler yarışının ambulanslarını görebiliyordum. Sanırım 5-6 dakika bekletildik. Bu tür kararlar tüm kazanma şansınızı elinizden alıyor" diye konuştu.
Yarışı kazanan Hollandalı bisikletçi Chantal Blaak da Instagram'dan paylaştığı mesajında, kadınlar yarışının durdurulmasını 'garip bir durumdu' diyerek niteledi ve "Belki ya biz kadınlar çok hızlıydık ya da erkekler fazla yavaştı" dedi.
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