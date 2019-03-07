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13:43 07 Mart 2019
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    Fırat Aydınus

    Fırat Aydınus'un hakemliği bitebilir

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Süper Lig'de yönettiği son maçta yardımcısı Yusuf Bozdoğan’a küfrettiği iddia edilen Fırat Aydınus'un hakemliği bitebilir. Soyunma odasında yaşanan kavgayı duyan temsilcinin durumu TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli’ye bildirdiği, Güreli'nin de olayın rapor edilmesini istediği öğrenildi.

    Süper Lig'de pazar günü oynanan EY Malatya-Başakşehir maçında hakem Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga Türkiye Futbol Federasyonu'na yansıdı. Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği, ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Dr. Cenk Altun'un durumu telefonla federasyona ilettiği belirtildi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Durumdan haberdar olan Fırat Aydınus'un bu defa kendisini şikayet eden temsilci ile tartıştığı, Cenk Altun da bunun üzerine TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlattığı iddia edildi. Güreli'nin tepkisi ise konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istemek oldu.

    Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre, Federasyon, MHK'dan bu konu ile ilgili bütün tarafların dinlenilmesini istedi. MHK da hakemler ve gözlemciden şifahi (sözlü) olarak bilgi almaya çalıştı. Ancak bu MHK'yı tatmin etmedi. Bunun üzerine yazılı savunmaları istendi. MHK ilk tedbir olarak bu hakemlere bu hafta maç vermeme kararı aldı. Küfür için VAR kayıtlarına da bakılacak. Konu PFDK'ya intikal ederse ve ceza üç ayı geçerse Fırat Aydınus'un hakemlik hayatı dâhil, TFF bünyesinde hiçbir görevde bulunamaması söz konusu olabilir.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Üç aydan az bir ceza ise sezonu kapatması anlamına gelecek. Fırat Aydınus'un daha önce de benzer olaylar yaşamasını da dikkate alan MHK'nın bu konuda hakemi koruma ya da olayı kapatma tarafında olmadığı iddia edildi.

    MELO İLE DE TARTIŞMIŞTI

    Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus, tam beş sene önce 9 Mart 2014'teki G.Saray-Akhisar karşılaşmasında, Galatasaraylı Melo ile girdiği bir diyalog sırasında küfrettiği sosyal medyada iddia edilmiş ve bazı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde Aydınus'un 4. hakem ile aralarındaki tartışmanın Melo'ya küfür olarak yansıdığı iddia edilmişti. Dönemin Federasyonu ve MHK'sı Aydınus'un "Melo'ya küfretmedim" beyanını esas almıştı.

    Etiketler:
    ifade, iddia, küfür, hakem, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Felipe Melo, Hüsnü Güreli, Cenk Altun, Fırat Aydınus, Türkiye
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