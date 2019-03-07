Beşiktaş Başkanı Orman: Ajax gibi olabiliriz

Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geleceğe yönelik planlarında bütçeyi daraltarak başarıyı sağlamak var. Son dönemde transferde büyük paralar harcayan siyah-beyazlılar, Pepe ve Negredo gibi yaşı geçkin oyunculara yıllık 4-5 milyon euro gibi paralar ödemek zorunda kalmıştı.
Hollanda ekibi, dünya devi Real Madrid'i sahası Santiago Bernabeu'da darmadağın ederek çeyrek finale yükselirken Orman'ın, yakın çevresine "Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz" dediği öğrenildi.
BÜTÇE ÇOK DÜŞECEK
Ajax'ın, altyapı harcamaları dahil yıllık sadece 32 milyon euro harcadığını hatırlatan Orman, Beşiktaş'ın bu modeli Türkiye'de uygulayabilecek en uygun takım olduğu görüşünde. Altyapıda çok yetenekli futbolculara sahip olduklarını ve mevcut kadroda da Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Muhayer Oktay ve Oğuzhan Aydoğan gibi hem genç, hem de düşük maliyetli oyuncular bulunduğunu belirten Orman, Türkiye'ye emeklilik günlerini yaşamak için gelen oyuncuları artık tercih etmeyeceklerini söyledi.
Gelecek sezon bütçenin 35 milyon euro'lara kadar düşürülmesi için çalışmalara başladığını daha önce açıklayan Fikret Orman'ın, yeni hoca tercihinin de bu modele uygun olması bekleniyor.
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