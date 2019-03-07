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15:16 07 Mart 2019
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    Şenol Güneş

    Güneş: Cumhurbaşkanımız aradı, ülke için benden görev bekliyor

    © Fotoğraf : İHA
    Spor
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    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörülüğü görevine getirilen Şenol Güneş, "Beni bu haftaki maç öncesi tehdit edenlere söylüyorum. Ölümü göze alırım ama namusumla gömülürüm" dedi. Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek, "Ülke için benden görev bekliyor" ifadesini kullandı.

    A Milli Futbol Milli Takım'la sezon sonu için anlaşan, ayrıca Milli Takım'ın mart ayında oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında da Ay-Yıldızlı ekibin başında bulunacağı duyurulan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

    Recep Tayyip Erdoğan - Şenol Güneş
    © AA /
    Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması
    "Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım" diyen Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — Yaptığımız işin eleştiri boyutu olduğunu biliyoruz. Dersler çıkaracağımız durumları değerlendirmek istiyorum. Ağırlık noktamız Beşiktaş olacaktır. Sizin de görüşlerinizi ve sorularınızı almak istiyorum.

    — Mayısı görmek istemeyenler var. İnşallah onlar çok mayıs görürler. Yaşımdan rahatsız olanlara inşallah bu kadar Allah yaşamayı nasip eder.

    — Başardığımız her şeyi birlikte yaptık. Taraftar, takım, yönetici… Başarısızlığı kimseyle paylaşmam. Başarısızlığı kabul ederim. Önemle altını çizmek istiyorum ki hayal kırıklığı yaşamıyorum bugünkü durumda. Bizde sonuçlardan sebep arama hep vardır.

    'EVET BİR HATAM VAR'

    Şenol Güneş
    © REUTERS / Murad Sezer
    A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol Güneş dönemi
    - Tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum. Beni Fenerbahçe düşmanı olarak gösterenlere de teşekkür ediyorum. Ben Ali Koç ile de Ersun Yanal ile de görüşeceğim. Beni bu haftaki maç öncesi tehdit edenlere söylüyorum. Ben ölümü göze alırım. Ama ben namusumla gömülürüm.

    — Burada daha büyük başarılar hedefim vardı. Amacım ayrılmak olmadı. Bazen ayrılık kaçınılmaz olur. Hayat hesapla değil nasiple yaşanıyor.

    — Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman martta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek olmadığı yönünde.

    'İÇİME ATTIKLARIM O KADAR FAZLA Kİ, SABIR BANA ARTIK AĞIR GELİYOR'

    — Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu.

    — Giderken bu lafın altında hep ezileceğimi düşünüyorum. Evet ben gitmemeliyim tamam ama martta o maçlara kim çıkacak? Benim en içime sinen iki takımı da o süreçte beraber götürmekti ama birilerine göre dikkatim dağıldı.

    — Benim beklentim, hayalim. Sizle birlikte yeni bir düzen kuralım. Kavganın kimseye yararı yok. Kimseyle kavgam yok. Ama yine kavgacı oluyorum. İçime attıklarım o kadar fazla ki… O sabır bana artık ağır geliyor.

    — Sizinle konuşmak istiyorum ama içimde korku üretiyorum. 2002'de benim gitmemem gerektiğini söyleyenler dönerken benimle kucaklaşarak geldi. Beni büyük görüyorsunuz belki ama ben de insanım. Hata yapabilirim.

    'TEKLİF GELSE ZOR DURUMDA KALIRDIM'

    — Cumhurbaşkanımız beni aradı, ülke için benden görev bekliyor.

    — Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler. Bana yazı geldi. Futbolcular gibi bir davet aldım Milli Takım'dan! Beni rahatsız ediyor, buna takılıyorum.

    — Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi. Onların da haklı tarafları var diye düşünüyorum. Çünkü kongre var. Teklif gelse zor durumda kalırdım.

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