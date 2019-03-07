Çakır'ın yönettiği maçta eski Beşiktaşlı Pepe'yle burun buruna gelen Dzeko 'yerle bir oldu'

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Porto-Roma maçı ilginç bir ana sahne oldu.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçın 57. dakikasında Porto forması giyen eski Beşiktaşlı Pepe'yle burun buruna gelen Romalı Edin Dzeko bir anda 'yerle bir oldu'.

Dzeko'nun tam Çakır'ın araya girdiği anda kendini yere bırakması sosyal medyada büyük ses getirdi.

Dzeko just absolutely humiliated himself to such an extent that in this moment I feel embarrassed both for him and by him. One of the most pathetic things I've ever seen a Bosnian player do. #UCL #PortoRoma pic.twitter.com/GCMrdiKlQM — Angry Bosnian Fan (@AngryBosnianFan) March 6, 2019

​Sosyal medya kullanıcıları, Dzeko'nun bu hareketiyle, kendisine faul yapıldıktan sonra yerde kıvranmasıyla ayrı bir üne kavuşan Brezilyalı Neymar'ın tahtına oturabileceğini yazdı.

Roma'yı 3-1 yenen Porto, adını çeyrek finale yazdırdı.