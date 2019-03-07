'Ajax maçı sonrası Real Madrid Başkanı Perez, soyunma odasını bastı'

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmasına rağmen evinde oynadığı karşılaşmadan 4-1 gibi farklı skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

Ligde lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde olan Real Madrid'de Avrupa'da yaşanan mağlubiyet sonrası büyük bir kriz patlak verdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile rövanş maçında cezalı olan Sergio Ramos arasında bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

AS Gazetesi'nin haberine göre 4-1 mağlubiyet sonrası Başkan Perez'in soyunma odasında, 'Bu takımın hali ne böyle? Özgüven yerlerde. İzin günleri çok fazla ve performansınız utanç verici' diye bağırdığı öğrenildi.

Takım kaptanı Ramos'un da kendini tutamayarak, 'Tek sorumlu biz değiliz. Ben bu kulüp için her şeyimi verdim. Madem öyle, verin paramı ben gidiyorum' dediği bildirildi.

Real Madird taraftarları ise Başkan Florentino Perez ve teknik direktör Solari'nin istifasını istiyor. Real Madrid'in gündeminde ise Mourinho ve Jurgen Klopp isimleri geçiyor.