'Paris Saint Germain elendi, tünel karıştı'

Paris Saint Germain'in deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında kendi sahasında Manchester United'a 3-1 yenilerek elendiği maç sonrası soyunma odalarının bulunduğu tünelin karıştığı iddia edildi.

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Paris Saint Germain'in deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında kendi sahasında Manchester United'a 3-1 yenilerek elendiği maç sonrası soyunma odalarının bulunduğu tünelin karıştığı öne sürüldü.

Fanatik'in Fransa'da yayım yapan RMC Sport'dan aktardığı habere göre sakatlığı nedeniyle iki maçta da forma giyemeyen Neymar, karşılaşmanın son düdüğünün ardından çılgına döndü.

Soluğu soyunma odalarının bulunduğu tünelde alan Neymar'ın hakem odasını basmaya kalkıştığı ancak bu girişimin teknik heyet tarafından engellendiği öne sürüldü.

Öte yandan Patrice Evra'nın başı çektiği United heyetinin soyunma odasının önünde yaptığı sevinç gösterilerinin ortamı gerdiği ve devreye güvenlik görevlilerinin girdiği belirtildi.