Amedspor: Mansur Çalar kararı siyasi saiklerle verildi

Amedspor, kaptanlarının ömür boyu men cezası almasını eleştirdi. Kulüp, kararın siyasi nedenlerle alındığını söyledi. Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “Siyasetinizi spora bulaştırmayın. Futbol ile siyaset bir arada gidemez. PFDK’nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir” dedi.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Sakaryaspor maçında ‘rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak' iddiasıyla suçlanan oyuncusu Mansur Çalar'la ilgili açıklama yaptı.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre PFDK'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan ömür boyu men etme cezasına ilişkin Talaytepe Tesisleri'nde yapılan basın açıklamasında Amedspor Başkanı Ali Karakaş, ‘siyasi saiklerle verilen karara itiraz edeceklerini' söyledi.
Açıklanan disiplin kurulu kararına göre kulüp, 1 iç saha maçında seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezası, Mansur Çalar'a futboldan men ve 25 bin lira para cezası, Muhammed Ali Özdemir'e 4 maçtan men ve 2 bin 400 lira para cezası, Muhlis İstemi'ye ise 5 resmi maçtan men ve 3.bin lira para cezası verildi. Çalar'ın futboldan men edilmesi Diyarbakır'da tepkiyle karşılandı. Kararın duyulmasının ardından bir grup Amedspor taraftarı takımın tesislerinde toplandı ve kararı protesto etti.
Amedspor Kulübü Genel Sekreteri Bülent Oğuz, Çalar'a verilen cezaya ilişkin benzer olaylar ve farklı cezalara dikkat çekti. Oğuz, PFDK'nin, Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruk atan Arda Turan'a yalnızca 16 maç ceza vermekle kalındığını hatırlatarak, elinde herhangi bir kesici veya delici teçhizat olmamasına rağmen sporcuları hakkında Sakaryaspor oyuncularını ‘jiletledi' diye ömür boyu futboldan men kararı verildiğini kaydetti.
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, maça 18 dakika kala akredite olmayan hiç kimsenin bulunmaması gerektiği sporcu çıkış tüneli diye tabir edilen körükte sahaya çıkmak üzere olan hakem ve Sakaryaspor sporcuları ile konuştuğunu ifade eden Oğuz, "Sofuoğlu'nun bu konuşması da resmi Instagram hesabından canlı yayınlamıştır. Sofuoğlu'nun bu görüntüleri elimizde mevcuttur. Bu durum gözlemci raporunda yer almazken Muhammed Ali Özdemir adlı sporcumuzun yaklaşık olarak 30 dakika öncesinde körükte bulunduğu gerekçesiyle ‘akreditasyon sisteminin işletilmemesi' gerekçesiyle rapor tutulmuş ve tutulan rapor sonucunda kulübümüze 5 bin TL para cezası verilmiştir. Aynı durum olmamasına rağmen yanlış zamanda yanlış yerde olan birisine müsaade edip ceza vermezken ötekine ceza verilmesi kabul edilemez" diye konuştu.
Amedspor Kulüp Başkanı Karakaş da kararın siyasi saiklerle alındığına dikkat çekti. Karakaş, "Siyasetinizi spora bulaştırmayın. Futbol ile siyaset bir arada gidemez. PFDK'nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir. Çok açıktır ki bazı kişilerin talimatları doğrultusunda alındı. PFDK'nin bu kararını geri çekmesi için bir hafta süresi var. Umut ediyoruz ki verdiği yanlış kararın farkına varır ve bu acımasız kararından vazgeçer. Yine bizim itiraz etmemiz için belli bir süre var. İtirazımızı yapacağız. PFDK kararından vazgeçmezse konuya yargıya taşıyacağız" dedi.
‘A HABER YAYINA BAĞLAMADI'
Amedspor Asbaşkanı Aziz Elaldı, Amedspor'a dönük linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Elaldı, A Spor kanalında tarafından yapılan yayınlara cevap hakkı istediğini ancak kendisini yayına bağlamadıklarını kaydederek, A Spor'un özellikle Amedspor'a yönelik linç kampanyasında rol oynadığını söyledi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)