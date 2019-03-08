Amedspor: Mansur Çalar kararı siyasi saiklerle verildi

Amedspor, kaptanlarının ömür boyu men cezası almasını eleştirdi. Kulüp, kararın siyasi nedenlerle alındığını söyledi. Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “Siyasetinizi spora bulaştırmayın. Futbol ile siyaset bir arada gidemez. PFDK’nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Sakaryaspor maçında ‘rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak' iddiasıyla suçlanan oyuncusu Mansur Çalar'la ilgili açıklama yaptı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre PFDK'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan ömür boyu men etme cezasına ilişkin Talaytepe Tesisleri'nde yapılan basın açıklamasında Amedspor Başkanı Ali Karakaş, ‘siyasi saiklerle verilen karara itiraz edeceklerini' söyledi.

Açıklanan disiplin kurulu kararına göre kulüp, 1 iç saha maçında seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezası, Mansur Çalar'a futboldan men ve 25 bin lira para cezası, Muhammed Ali Özdemir'e 4 maçtan men ve 2 bin 400 lira para cezası, Muhlis İstemi'ye ise 5 resmi maçtan men ve 3.bin lira para cezası verildi. Çalar'ın futboldan men edilmesi Diyarbakır'da tepkiyle karşılandı. Kararın duyulmasının ardından bir grup Amedspor taraftarı takımın tesislerinde toplandı ve kararı protesto etti.

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Amedspor Kulübü Genel Sekreteri Bülent Oğuz, Çalar'a verilen cezaya ilişkin benzer olaylar ve farklı cezalara dikkat çekti. Oğuz, PFDK'nin, Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruk atan Arda Turan'a yalnızca 16 maç ceza vermekle kalındığını hatırlatarak, elinde herhangi bir kesici veya delici teçhizat olmamasına rağmen sporcuları hakkında Sakaryaspor oyuncularını ‘jiletledi' diye ömür boyu futboldan men kararı verildiğini kaydetti.

‘SOFUOĞLU'NUN KAYITLARI DA VAR'

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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, maça 18 dakika kala akredite olmayan hiç kimsenin bulunmaması gerektiği sporcu çıkış tüneli diye tabir edilen körükte sahaya çıkmak üzere olan hakem ve Sakaryaspor sporcuları ile konuştuğunu ifade eden Oğuz, "Sofuoğlu'nun bu konuşması da resmi Instagram hesabından canlı yayınlamıştır. Sofuoğlu'nun bu görüntüleri elimizde mevcuttur. Bu durum gözlemci raporunda yer almazken Muhammed Ali Özdemir adlı sporcumuzun yaklaşık olarak 30 dakika öncesinde körükte bulunduğu gerekçesiyle ‘akreditasyon sisteminin işletilmemesi' gerekçesiyle rapor tutulmuş ve tutulan rapor sonucunda kulübümüze 5 bin TL para cezası verilmiştir. Aynı durum olmamasına rağmen yanlış zamanda yanlış yerde olan birisine müsaade edip ceza vermezken ötekine ceza verilmesi kabul edilemez" diye konuştu.

‘SİYASETİNİZİ SPORA BULAŞTIRMAYIN'

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Amedspor Kulüp Başkanı Karakaş da kararın siyasi saiklerle alındığına dikkat çekti. Karakaş, "Siyasetinizi spora bulaştırmayın. Futbol ile siyaset bir arada gidemez. PFDK'nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir. Çok açıktır ki bazı kişilerin talimatları doğrultusunda alındı. PFDK'nin bu kararını geri çekmesi için bir hafta süresi var. Umut ediyoruz ki verdiği yanlış kararın farkına varır ve bu acımasız kararından vazgeçer. Yine bizim itiraz etmemiz için belli bir süre var. İtirazımızı yapacağız. PFDK kararından vazgeçmezse konuya yargıya taşıyacağız" dedi.

‘A HABER YAYINA BAĞLAMADI'

Amedspor Asbaşkanı Aziz Elaldı, Amedspor'a dönük linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Elaldı, A Spor kanalında tarafından yapılan yayınlara cevap hakkı istediğini ancak kendisini yayına bağlamadıklarını kaydederek, A Spor'un özellikle Amedspor'a yönelik linç kampanyasında rol oynadığını söyledi.