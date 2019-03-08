Rus stadyumu dünyanın en iyisi seçildi

Rusya’da 2018 Dünya Kupası için inşa edilen Volgograd Arena, dünyanın en iyi stadyumu seçildi.

© Sputnik / Alexey Sedykh Rusya’daki 2018 Dünya Kupası maçlarını ağırlayacak olan Volgograd Arena 8

StadyumDB portalına göre, Rusya'daki Volgograd Arena dünyanın en iyi stadyumu seçildi. Oylama sonuçları portalın Twitter hesabından yayınlandı.

Dünyanın en iyi stadyumları listesinin ilk üçünde yer alan diğer iki stadyum da yine Rusya'dan. —Samara Arena ve Nijniy Novgorod. Böylece tarihte ilk kez ilk üç sırayı aynı ülkeden stadyumlar almış oldu.

Uzmanlar oylamasında da Samara Arena 3. sırayı alarak ilk üçe girdi. Uzmanlar oylamasında Macaristan'dan DVTK-Stadion en iyi stadyum olarak seçilirken, Çin'deki Suzhou OSC Stadyumu ikinci sırayı aldı.

Samara Arena, Rus primer liginden Krilya Sovetov kulübüne de ev sahipliği yapıyor. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda turnuvanın dört grup maçının yanı sıra çeyrek ve yarı final maçları da Samara Arena'da oynandı.

Volgograd Arena, 2018 Dünya Kupası için inşa edildi. Stadyum, turnuvada dört grup maçına ev sahipliği yaptı.

🥇 Ladies, Gents, history is being made tonight. For the first time ever the entire podium is taken by stadia from one country! Congratulations, Russia! 🇷🇺🎉🍾



Volgograd Arena is our next #StadiumOfTheYear!



More: https://t.co/ldr53L8RgQ pic.twitter.com/HNIuxsEh0J — StadiumDB.com (@StadiumDB) March 7, 2019

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