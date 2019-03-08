Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor — Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor — Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Evkur Yeni Malatya — Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga ile ilgili TFF soruşturma başlatmıştı.

Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı….." diye küfür ettiği belirtilmişti.