Medipol Başakşehir maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti

Lider Medipol Başakşehir'in ardından ligde ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın 24 maçta 46 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25. hafta maçını pazartesi günü oynayacak.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle ligde üst üste 4. kez sahadan kazanarak ayrıldı.
Turuncu-lacivertli takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Öte yandan, turuncu-lacivertli takım 3 maç sonra kalesinde gol gördü.
ROBİNHO 10 GOLE ULAŞTI
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de bu sezonki 10. golünü Fenerbahçe'ye attı.
Ligin ilk yarısında Demir Grup Sivasspor formasıyla 8 gol atan Robinho, turuncu-lacivertli takımda ikinci kez gol sevinci yaşadı ve toplam gol sayısını 10'a yükseltti.
Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golünü ise Akhisarspor deplasmanında atmıştı.
SERDAR TAŞÇI SAKATLANDI
Abdullah Avcı, 15. dakikada Serdar'ın yerine Joseph Attamah'ı oyuna sürdü.
Attamah, 73. dakikada Fenerbahçe'nin 1-1'lik eşitliği yakaladığı pozisyonda büyük bir hata yaptı. Attamah, kaleci Mert'e kafa ile geri pas atmak isterken kısa gönderdiği topu kapan Soldado, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
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