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09:58 11 Mart 2019
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    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım

    Aziz Yıldırım: Elbette gün gelince ben de konuşacağım

    © AA / Selim Bostancı
    Spor
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    Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Elbette gün gelince ben de konuşacağım" dedi.

    Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi sırasında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte olduklarını söyledi.

    Yıldırım'ın burada memleketi Ergani'yi ve çocukluk yıllarını anlattığını belirten Çekirge, "Böyle bir Diyarbakır görülmemiştir" başlığıyla yayımlanan yazısına şöyle devam etti:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi sırasında Aziz Yıldırım'la da beraberdik. O da memleketi Ergani'yi anlatıyordu. İlk çocukluk yıllarını…

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ali Koç, Yıldırım'a Fenerbahçe forması hediye etti.
    © AA / AK Parti/Mustafa Aktaş
    Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret
    Ama minibüsten inip de sokağa çıkınca…

    Öyle bir ilgi var ki…

    Sarılan, 'Aman başkanım' diyen…

    'Başkanım ne olacak bu hal' diye soran…

    Önümüz kesiliyor. Başkan kurtulmak için zorlanıyor. Kimseyi de kırmak istemiyor.

    Ama ne mümkün… Bırakmıyorlar. Kimisi sarılıp elini öpüyor. Kimisi fotoğraf çektiriyor. En son bir genç önüne dikiliyor. Baktım ağlayacak. Hatta neredeyse ağlıyor.

    Aziz Yıldırım yutkunuyor. Ama konuşmuyor.

    'Çocuklar ben konuşmuyorum. Ben başkan değilim. Yönetim inşallah çözer' diyor.

    Diyor ama dinleyen kim:

    Gheorghe Hagi
    © Wikipedia /
    Eski menajeri: Hagi transferi için Fenerbahçe’yle görüştüm, 'İç savaş çıkar' dediler
    'Başkanım. Canım başkanım. Bu haller nasıl geldi başımıza…'

    Kendimizi bir kebapçıya zor atıyoruz. Bu defa garsonlar başlıyor. Sonunda lokantanın sahibi çocukları uyarıyor:

    Böyle bir Diyarbakır görülmemiştir

    'Başkana soru sormak yok.'

    İşte o an çektiriyoruz bu fotoğrafı… Diyorum ki:

    'Aziz Başkan, şimdi ben bu fotoğrafın altına bir şey yazacağım. Yol boyunca gördük. Taraftar soruyor.'

    Aziz Başkan, 'Fatih yapma. Ben şimdi…' diyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Tolgay Arslan (sağda), bir pozisyonda Çaykur Rizespor oyuncusu Abdullah Durak (solda) ile mücadele etti.
    © AA / Serhat Çağdaş
    Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı
    Israr ediyorum.

    'En azından önünü kesen taraftar için…'

    O zaman şöyle diyor:

    'Elbette gün gelince ben de konuşacağım…'

    Bundan başka söze gerek var mı?"

    Etiketler:
    başkan, Konuşma, Ak Parti, Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Çekirge, Ali Koç, Aziz Yıldırım, Diyarbakır, Türkiye
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