Zidane Real'e geri döndü

Kaptan, üst üst 3 Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından terk ettiği gemisine 9 ay sonra geri döndü.

Fransız efsane Zinedine Zidane, geçen sezon bittiğinde ayrıldığı Real Madrid'le 2022’ye kadar yeniden anlaştı.

Hem Ronaldo hem de Zidane'ı kaybettikten sonra zor günler yaşayan Real Madrid'in hocasının geri dönüşünün ardından yaz transfer döneminde harcayacağı para şimdiden spekülasyon konusu oldu. İlk etapta Başkan Florentino Pérez'in 300 milyon euro’luk bütçe ayıracağı haberleri geldi. Ama taraftar beklentisi bunun katlanabileceği yönünde.

Efsane, 9 ay aranın ardından tekrar Real Madrid'de.



Zidane yönetiminde Real Madrid:



⚽️149 Maç

✅104 Galibiyet

⚠️29 Beraberlik

✖️16 Mağlubiyet



🏆 3 Şampiyonlar Ligi Kupası

🏆 1 La Liga şampiyonluğu

🏆 1 İspanya Süper Kupası

🏆 2 UEFA Süper Kupası

🏆 2 Dünya Kulüpler Kupası pic.twitter.com/yclGSf3YjF — Kramponlu Pisagor (@KramponluPisago) 11 Mart 2019

İspanyol devinin başarılı hocasıyla ayrılma ve kavuşma süreci şöyle gelişti:

31.05.2018: Zinedine Zidane, Real Madrid'den istifa etti.

12.06.2018: Real Madrid, Julen Lopetegui ile anlaştı.

29.10.2018: Julen Lopetegui'nin görevine son verildi ve yerine Esteban Solari getirildi.

11.03.2019: Zinedine Zidane, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu.