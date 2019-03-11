Galatasaray, sahasında farklı kazandı

© AA / Yunus Emre Günaydın Galatasaray maçı öncesinde İstanbul'da yol düzenlemesi: Bazı yollar kapatılacak

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda Henry Onyekuru (2), Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne ile 4 gol daha bularak rakibini 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'de puanını 49'a çıkartan Galatasaray, haftayı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor'u yenen Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.