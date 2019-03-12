Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Programın son dakikalarında Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı seçimi için yeni bir iddiayı ileri sürdü.

Dilmen, "TFF başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

Özdemir, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2. başkanı olarak görev yapmıştı.

'HÜSNÜ BEY İLE DEVAM EDİLECEK GİBİ' DEMİŞTİ

Rıdvan Dilmen geçen günlerde yaptığı açıklamada, "TFF başkanlığı için Hüsnü Bey ile sanki devam edilecek gibi. Bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak Yıldırım Bey başkan vekilini aday yaptığına göre devam edilir diye düşünüyorum" demişti.