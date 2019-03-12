UFC dövüşçüsü McGregor, hırsızlık suçundan gözaltına alındı

Daha önce Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov’la yaşadığı kavgayla gündeme gelen İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor, bu kez de Miami’de kendisi ile selfie çekmek isteyen bir hayranının telefonunu almasından dolayı hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Dövüşçü daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.