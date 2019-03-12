UFC dövüşçüsü McGregor, hırsızlık suçundan gözaltına alındı

UFC yıldızı Conor McGregor, sabah saatlerinde Miami'deki otelinden çıktıktan sonra bir hayranı onunla fotoğraf çekmek istedi.
McGregor ise hayranının elindeki telefonu alıp ayağıyla parçalamaya çalıştı, daha sonra da telefonu alıp olay yerinden uzaklaştı.
MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 12, 2019
Mağdurun şikâyetçi olması üzerine McGregor zor kullanarak hırsızlık yapmak suçundan gözaltına alındı.
McGregor'un, gözaltında 4 saat geçirdikten sonra 12.500 dolar kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.
Conor McGreggor posts bond and is released from jail four hours after he was arrested @nbc6 pic.twitter.com/wK081F2v2w— Dan Grossman (@Dan_Grossman) March 12, 2019
Müslüman dövüşçü, McGregor'un Brooklyn'e gelip otobüsünü parçaladığını, babasına, dinine hakaret ettiğini söylemişti.
McGregor, nisanda da New York'ta UFC dövüşçülerini taşıyan bir otobüse el arabası fırlatmasının ardından 5 gün kamu hizmeti cezası almıştı.
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