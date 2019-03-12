Galatasaray Başkanı Cengiz, 18 kulübün borcunu ve gelirini açıkladı: Bu kar bu güneşe dayanmaz, erir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye'deki kulüplerin zor durumda olduğunu belirterek, "Artık deniz tükendi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Herkes gülümsüyor ama kan içiyor" yorumunu yaptı. Cengiz, "Süper Lig'deki 18 kulübün borcu 15 milyar TL. Gelirleri de bunun 4'te biri kadar. Bu kar bu güneşe dayanmaz, erir" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk futbolu ve Galatasaray'ın mali yapıları ile ilgili değerlendirmeler yapan Cengiz, "Galatasaray'ı mali açıdan daha sağlıklı bir duruma getirmek istiyoruz. Bu konuda her fırsatı değerlendiriyoruz. Sineğin yağını çıkarmaya çalışıyoruz bir nevi. Burada 65 tane mağazamız var. Bir AVM gibi. Bu anlaşmadan da bir yarar sağladık" diye konuştu.
Dün oynanan Antalyaspor maçını uzun bir aradan sonra tribünden takip ettiğini belirten Cengiz, şunları söyledi:
"4 ay sonra ilk defa kendi stadımızda maç izledim. Talimat değiştiği için izledim. Teşekkür ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bazen TFF'yi hem istifaya çağırıyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bizim hakemlerimiz de dahil TFF ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. Biz hepsinin özünde iyi niyetli olduğuna inanıyoruz. Kimseye özel bir düşmanlığımız yok. Rakiplerimiz de değerli. İşin maddi kısmına gelirsek, burada bir maç oynadığımızda güvenliğe ödediğimi para 200-250 bin lira. Temizliğe her maç sadece 30 bin TL veriyoruz. Elektriğe 6-7 milyon TL ödüyoruz. 2 ay için ciddi destek aldık Denizbank'tan. Önümüzdeki sezon da reklam ve destek olarak çalışmalarımız devam edecek."
'ARTIK DENİZ TÜKENDİ, HERKES GÜLÜMSÜYOR AMA KAN İÇİYOR'
Türk kulüplerinin mali açıdan büyük bir sıkıntı içinde olduklarını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, şöyle devam etti:
"Artık deniz tükendi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Herkes gülümsüyor ama kan içiyor. Kulüpler için iyi niyetli konuşuyorum ama geçmişten gelen bir zorlama var. Kulüplerimizin ortalama gelirleri giderlerinin 4 kat altında. Süper Lig'deki 18 kulübün borç 15 milyar TL. Gelirleri de bunun 4'te biri kadar. Kar bu güneşe dayanmaz, erimek durumunda. Ben de devletten geldim. Devlet müdahale etti. Devlet yol gösterici, düzenleyici ve yapıcıdır. Bizi en çok rahatsız eden siyaset yönündeki söylemler oldu. Diyorlar ki; 'Ziraat Bankası tarlaya, çiftçiye gitmeli'. O zaman Denizbank da balıkçılıkla uğraşsın. Bu dar mantıkla bir yere varılmaz. Ziraat Bankası devlet bankasıdır. Yapılandırmaya aralık ayında start verdi. Devlet hep bize sordu, araştırdı. Biz Galatasaray Kulübü olarak harcamaların kontrol altına alınması ve yönetimlerin denetlenebilir olmasını izledik. Uluslararası bir kuruluşla denetlenmesi ve borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledik. Devletimize de bu konuda teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bir lisanslama geliyor. UEFA bizim mali çalışmaları görerek bize fırsat verdi ve yeniden yapılandırma istedi. Devlet de bir nevi Finansal Fair Play anlaşması gibi bir sistem yapıyor. Her kulübün parası milli servetti. Şimdi bir lisanslama yapılacak. Kulüpler mali lisans alacak artık. Biz nasıl UEFA'ya harcamalarımız, transferimiz hakkında bilgi veriyorsak artık tüm kulüpler bu lisanslamada bilgi verecek. Devletimizden bu işi bir an önce sonlandırmasını istiyoruz. Borcu ödenebilir, kulüpleri yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Birçok kulübümüz için bu son şans. Biz Galatasaray olarak efektif olarak kâra geçtik. Bunu sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız."
Cengiz, 24 Mart'ta yapılacak olan Mali Kongre'de ibra edilememe gibi bir endişesinin olmadığını belirterek, "Yöneticilik, kalecilik gibidir. Çabaları gösteriyorsunuz ama küçük görülüyor. Bizim en büyük silahımız doğruluğumuz ve açıklığımız. Bazı eleştirileri görüyorum. Hepsi bizim camiamız ve Galatasaray'ın iyi olmasını isteyen insanlar. Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz. Bu bir sosyal görev. Bir Galatasaray sevdası. Ben geçmiş yönetimlere de teşekkür ediyorum. Biz herkesi Galatasaray'ın hizmetkarı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok" dedi.
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