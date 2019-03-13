Özil'den Kenyalı çocuğa özel hediye: 'Kendi yaptığı formayı görünce çok duygulandım'

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, internette gördüğü Kenyalı fakir çocuğa ve ailesine forma ve kramponlarını gönderdi.

Euronews'te yer alan habere göre, Kenyalı bir spor gazetecisi olan Eric Njiru, 2018 Aralık ayının başlarında başkent Nairobi'de gezerken küçük Lawrence ile karşılaştı.

9 yaşındaki Lawrence Masira kardeşiyle birlikte ailesinin ineklerini otlatmak için sokaklarda geziyordu. Gazeteci Eric, Lawrence'ın üzerinde kırmızı beyaz bir tişört gördü ve arkasındaki yazı dikkatini çekti. Küçük çocuk tişörtün sırt kısmına kendi eliyle Mesut Özil yazmış ve 10 numarasını eklemişti.

The picture of a Kenyan boy with a self made shirt on Twitter touched me so much. 🇰🇪❤ And look at Lawrence now – it's so heartwarming to see him and his brothers happy🙏🏼😘 #SocialMediaPower 💪🏼 #HappyToAssist #Nairobi #M1Ö pic.twitter.com/nQWgc0cABt — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 11, 2019

Eric Njiru bu manzaradan çok etkilendi ve çocuğun fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde sekiz bini aşkın kez yeniden paylaşıldı ve 10 binden fazla beğeni aldı. Aradan üç gün geçtikten sonra ilginç fotoğraf Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in dikkatini çekti ve Arsenalli oyuncu çocuğun fotoğrafını çeken gazeteciyle irtibat kurdu.

I saw this kid today grazing in the streets of Nairobi — a city without really grass for cows. He told me he loves @MesutOzil1088 so much(You can see his shirt). Maybe one day this can reach Ozil and get a real @Arsenal shirt. pic.twitter.com/ojDbf1Loil — Eric Njiru (@Erik_Njiru) December 3, 2018

Özil daha sonra küçük Lawrence ve tüm ailesine imzalı forma, krampon, şapka, fotoğraf ve diğer malzemelerden oluşan bir hediye paketi gönderdi. Ancak kargoda çıkan sorun nedeniyle Mesut Özil'in gönderdiği paket Lawrence ve ailesine yaklaşık 2 ay sonra, 8 Mart'ta ulaştı.

Mesut Özil konuyla ilgili olarak "Kenyalı çocuğun kendi yaptığı formayı görünce çok duygulandım. Şimdi Lawrence'a bakın. Onu ve kardeşini bu şekilde mutlu görmek çok güzel" mesajını paylaştı.

Kenyalı Lawrence'ın yakın bir zamanda hayranı olduğu Mesut Özil ile buluşması bekleniyor.

Daha önceden benzer bir hikaye küçük Murtaza ile Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi arasında yaşanmıştı. Plastik poşetten yapılmış Messi formasıyla internette viral olan 6 yaşındaki Afgan çocuk Murtaza Ahmadi, organizatörlerin araya girmesiyle hayranı olduğu Arjantinli yıldızla tanışma fırsatı yakalamıştı.