Boksör Avni Yıldırım: Erdoğan 'Hakkını yediler' dedi

Dünya şampiyonluğunu hakem kararlarıyla kaybeden boksör Avni Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Hakkını yediler, rövanş gelecek mi?" diye sorduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Sivaslılar buluşmasına katıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Erdoğan, burada boksör Avni Yıldırım ile bir araya geldi.

Dünya şampiyonluğunu hakem kararlarıyla kaybeden Yıldırım, Erdoğan ile diyaloğunu şöyle anlattı:

"Başkan bana 'Hakkını yediler, rövanş gelecek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet olacak ama bu sefer işi şansa bırakmayacağım' diye cevap verdim."

'REİS'İN SPORA VERDİĞİ DESTEĞİ İYİ BİLİYORUM'

Yıldırım, "Başkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ABD'de herkese ezberlettim. Reis'in spora verdiği desteği iyi biliyorum. Beni Külliye'ye davet etti" ifadesini kullandı.