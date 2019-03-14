Rusya’nın ilk kadın MMA şampiyonu, UFC ile sözleşme imzaladı

Rusya’da karma dövüş alanında resmi bir şampiyonluk kazanan ilk kadın olan 23 yaşındaki Gürcü dövüşçü Liana Jojua, UFC ile sözleşme imzaladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten Jojua, geçen yıl şubat ayında Moskova'da yapılan Fight Nights Global (Uluslararası Dövüş Geceleri) tüy siklet şampiyonasında Marina Mohnatkina'yı yenerek şampiyon olmuştu.



Jojua şimdi de 76 bin takipçinin bulunduğu Instagram hesabından UFC ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Jojua açıklamasında "UFC ile sözleşme imzaladım. Bunun olmasını sağlayan herkese teşekkürler. Yakında ilk rakibim ve ilk maçım belli olacak" ifadelerini kullandı.



Gürcüce ‘Dişi kurt' anlamına gelen ‘Mgeli' lakabını kullanan Jojua, 7 şampiyonluk ve 2 yenilgi şeklinde bir rekoru da elinde bulunduruyor.



Dövüşçü en son Şubat 2018'de Moskova'daki maçta kafes dövüşü yapmıştı.