Beşiktaş, çizgi film oluyor

Japonya'da milyonlarca insanın ilgi duyduğu bu sektörde Beşiktaş'ın yer almasının kulübe büyük ivme kazandıracağını düşünen Orman, takımın televizyonlarda çizgi film olarak yer alması için yeni bir anlaşma yapmak üzere. Böylece hem reklam yapılacak hem de kulübün kasasına para girecek.
Japonya'da siyah-beyazlıların tanıtımını üst seviyeye çıkarmanın planlarını yapan Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın çizgi filmini çektirip reklamın yanında kulübe para kazandırmayı da hedefliyor🇯🇵 pic.twitter.com/P5WwZkOfI6— Sporx (@sporx) March 15, 2019
NAGATOMO İLE KAGAWA YEMEKTE BULUŞTULAR
Öte yandan Galatasaraylı Nagatomo ile Beşiktaşlı Kagawa dün yemekte buluştu. Kagawa Dünya Kupası sonrası ilk kez Japonya Milli Takımı'ndan davet alırken Nagatomo çağrılmadı
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